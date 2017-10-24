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Mac için Twitterrific güncellemesi geldi

10 Ekim’de Mac bilgisayarlara dönen Twitter istemcisi, büyük bir güncelleme alarak çok daha işlevsel oldu.

24 Ekim 2017 Salı 13:46
Mac için Twitterrific güncellemesi geldi

Iconfactory tarafından sunulan Mac için Twitterrific 5.1 birçok yeni özellik, geliştirme ve hata düzeltmesi sunuyor.

Iconfactory, 100 bin dolar destek aldığı Kickstarter kampanyasıyla istemciyi bir kez daha Mac bilgisayarlara getirdi. Hız kesmeyen şirket, bu sefer de oldukça kapsamlı güncellemesi ile kullanıcıların güvenini yeniden kazandı.

EN ÇOK İSTENİLEN ÖZELLİK

Yenilikler arasında susturma ve sessize alma, durum göstergeleri ve otomatik kaydırma detayları öne çıkmayı başarıyor. Susturma ve sessize alma için yönetim ile zaman akışlarının sürekli olarak üste doğru kaydırılmasının kullanıcılar tarafından en çok istenilen özelliklerden olduğunun altı çiziliyor. Ayrıca, birçok küçük geliştirme sayesinde çok daha sorunsuz bir deneyim sağlanıyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 13:46
  1. Iconfactory
  2. Twitterrific 5.1
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