Maaşın yarısı devletten

2017 yılında meslek edindirme, işbaşı eğitimi ve girişimcilik kurslarına destek vereceklerini de dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “300 bin işbaşı işlerde, 100 bin meslek edindirme kurslarına, 100 bin girişimcilik kurslarına, 100 bin de toplum yararına işler olmak üzere toplam 600 bin istihdama destek vereceğiz" diye konuştu.

Müezzinoğlu, bu yıl ilk defa katma değeri yüksek sanayi, turizm, bilişim alanlarında ve mevcut istihdamını artıran işverenlerin çalıştırdığı işçilerin net asgari ücretlerinin ilk yıl yüzde 50'sini, ikinci yıl da yüzde 25'inin devlet olarak karşılanacağını söyledi. Müezzinoğlu, “Bu kapsamda yaklaşık 280 bin işçi için net asgari üzerin yüzde ilk kez işbaşı yapacak gençlere ve stratejik alanlardaki işlerdeki kesimlere desteği başlatacağız" diye konuştu.

Emekli 3 ay içinde karar verecek

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olduğu halde 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara kalan farkın verilmesi konusunda hükümet olarak verdikleri bir kararı da açıklayan Müezzinoğlu, “Alacağı ikramiye meslekte olduğu yıllara bakılacağı için düşük olabilir. 15-20 yıl öncesine kadar gidiyor çünkü. Ama ne kadar düşük olursa olsun bu emeklimize 100 liranın altında vermeyeceğiz" dedi.



43 milyar lira yapılandırıldı

Bakan Müezzinoğlu düzenlediği basın toplantısında vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasını içeren yapılandırma düzenlemesi kapsamında 1,5 milyon vatandaşın 43 milyar lira tutarında SGK borcunun yapılandırıldığını söyledi. Bakan Müezzinoğlu, ilk tahsilat tutarının da otomasyon sistemindeki arızadan dolayı 9 Ocak tarihine kadar süreceğini kaydetti.