"Maalesef cansız bedenin öğretmenimize ait olduğunu öğrendik"

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 16 Haziran’da terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan, 12 Temmuz’da cansız bedeni bulunan ve bugün DNA tespiti ile kimliği netleşen Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili açıklamada bulundu.

Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın haince, alçakça şehit edildiğini dile getiren Vali Sonel," Öğretmenimiz Necmettin Yılmaz evladımıza öncelikle Allah’tan rahmet diliyorum. Babası Gümüşhane’de yaşayan Hamit Amca’ya, ailesine, sevdiklerine, milli eğitim camiamıza sabırlar diliyorum.Milletimizin başı sağ olsun. Öğretmenimiz 16 Haziran günü tatil dolayısıyla Şanlıurfa’dan memleketine giderken, Pülümür Erzincan yolu güzergahında teröristlerce kaçırılıyor. 12 Temmuz itibariyle jandarmamızın, halkımızın desteğiyle bir erkek cesedine ulaşmıştık. Tanınmayacak haldeydi. Öncelikle Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Babamız davet edildi. Kan ve doku örnekleriyle naaştan alınan örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Orada üzerinde çalışıldı. Kısa sürede sonucu aldılar. Sabahta bu cansız bedenin maalesef öğretmen evladımıza ait olduğunu öğrenmiş olduk. Hemen sayın bakanımız ve müsteşarımıza bilgi verdik. Gümüşhane ve Malatya valilerimizle koordinasyonu sağlayarak cenaze işlemlerini yaptık"dedi.

"Halkımızla birlikte terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Bugünün aynı zamanda 15 Temmuz Şehitlerini Anma,Milli Birlik ve Demokrasi günü olduğunu anımsatan Vali Sonel," Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ülkemiz genelinde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Hain darbe girişiminde şehitlerimiz var. Terörde olan şehitlerimiz, Kurtuluş savaşı şehitlerimiz var. Öncelikle bütün şehitlerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum. O gece kahraman gazilerimiz var. Onları şifa diliyorum. Yöremizde iki hafta önce göreve başladık. Önceliğimiz hemen bu öğretmenimizi bulmak ve ailesiyle irtibata geçmek olmuştu. Tunceli coğrafyası güzel insanlarıyla ayrı bir güzelliği olan önemli vatan köşelerimizden biri. Biz terörle anılmak istemiyoruz. Rabbim vatanımıza, bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize göz diken hainlere fırsat vermesin. Biz halkımızla birlikte iç içe devletimizin azim ve kararlılığıyla terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu memleket kolay kazanılmadı. Bu topraklar kolay vatan yapılmadı. Biz en son geçen yıl 15 Temmuz’da gördük. Bu vatan uğruna, din uğruna, bayrak uğruna karşılıksız canlarını veren kahramanları gördü bu memleketimiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bir olalım, iri olalım, diri olalım diyoruz”diye konuştu.

Vali Sonel, Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için yarın Gümüşhane’nin Torul İlçesi’nde cenaze töreni düzenleneceğini de sözlerine ekledi.