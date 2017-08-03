Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

M. Kemal'in nikâhını da müftü kıymış

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesiyle alakalı fırtınalar koparan eski Türkiye artıklarının susturacak ayrıntı, Latife Hanım’ın anılarından çıktı Mustafa Kemal ile eşi Latife Uşakizade’nin 29 Ocak 1923’teki nikahının, dönemin İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi tarafından kıyıldığı belirlendi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 06:05
M. Kemal'in nikâhını da müftü kıymış

Mustafa Kemal’in izinden gitmeyi kendilerine görev belleyen zihniyetin “Müftü nikah kıyamaz” şeklindeki safsatasını çökertecek tarihi bir bilgi ortaya çıktı. Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine karşı çıkan azgın azınlığın aksine, Mustafa Kemal’in Latife Hanım ile gerçekleştirdiği evliliğin nikahını müftünün kıydığı saptandı. Latife Hanım’ın anılarında yer alan söz konusu bilgi, nikahı kıyan İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi’nin Konak’taki evinde asılı olan levhada da aynen yer alıyor.

M. KEMAL’İN AYAKTA KARŞILADIĞI MÜFTÜNÜN KIYDIĞI NİKAH

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle “evlendirme yetkisi bulunan görevliler” arasına il ve ilçe müftülerinin de eklenmesine karşı çıkan Atatürkçü Düşünce Derneği’nin başını çektiği eski Türkiye artıklarını susturacak gerçek, Latife Uşakizade’nin kaleme aldığı mektupların derlendiği “Açılan Sanduka - Latife Hanım’ın Kağıtları” adlı kitapta yer alıyor. Fatih Bayhan’ın 2008’de Pegasus Yayınları, 2017’de Timaş Yayınları tarafından baskısı yapılan kitabında, M.Kemal ile Latife Hanım’ın nikahının, dönemin İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi tarafından kıyıldığı belirtiliyor. 29 Ocak 1923’te kıyılan nikaha ilişkin kitabın 105 ve 106. sayfalarında şu ifadeler yer alıyor:

“/.../ iki isimle birlikte köşke giden Asım Paşa, Vali Abdülhalik Renda ile Kazım (Özalp) Paşa’yı da karşısında gördü. Birlikte sohbet edilirken, Müftü Rahmetullah Efendi de salona girdi. Gazi Paşa, müftüyü ayağa kalkarak karşıladı ve şöyle konuştu: ‘Eğer genç olsaydım, bu töreni başka türlü yapmak isterdim. Latife Hanım’ı bir ata binip koşturur, kaçırtır alırdım ama şimdi bunu yapacak kadar genç olmadığımı anlıyorum. (Fevzi Paşa’ya dönerek) Paşam, siz benim, Abdülhalik Bey de Latife Hanım’ın şahitliğini kabul buyurun da... nikâhımızı kıyıverin.’

Bu konuşmalar sonrasında müftü, Gazi ile Latife Hanım’ın nikâhlarını kıydı.“

KONAK BELEDİYESİ DE TEYİT EDİYOR

Latife Hanım’ın mektuplarını içeren “Açılan Sanduka” kitabında yer alan bu tarihi bilgi, müftü Rahmetullah Efendi’nin İzmir’in Konak ilçesindeki evinin girişindeki levhada da yer alıyor. Anıtlar Kurulu tarafından tarihi eser vasfıyla korunan evde Konak Belediyesi’nin astığı levhada, “Mustafa Kemal ile Latife Hanım’ın 29 Ocak 1923 tarihinde nikâhını kıyan Müftü Rahmetullah Efendi burada yaşamıştı.” yazıyor.

MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARINDAN

Mustafa Kemal ile Latife Uşakizade’nin nikahını kıyan İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi, Milli Mücadele’deki kahramanlığıyla da biliniyor. İzmir’de ‘milli mücadeleye ruh veren isim’ olarak anılan Rahmetullah Efendi, düşman işgaline karşı İzmir ve çevresinde verdiği mitinglerde halkın direnişe geçmesinde büyük rol oynamış, Yunan’a karşı verilen destansı savaşın öncüleri arasında yer almıştı.


FARUK ARSLAN

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 06:05
  1. Nüfus Hizmetleri Kanunu
  2. Asım Paşa
  3. Vali Abdülhalik Renda
  4. Kazım Özalp
  5. Latife Hanım
  6. İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi
  7. Rahmetullah Efendi
  8. Rahmetullah Efendi nikah
  9. Latife Hanım’ın Kağıtları
  10. Açılan Sanduka kitabı
  11. Anıtlar Kurulu
  12. Konak Belediyesi
  • HasanHasan21 dk önce
    Yıllarca Mustafa Kemali bize dinsiz gibi gösterdiler ama görenen o ki atamız dine göre hareket etmis ve bunu göstermekten uzak durmus yada bunlar millete gösterilmemis.
  • Eleştiri Eleştiri 46 dk önce
    Bu ateist bile müftüyü kullandıysa biz bir dakika düşünmeliyiz.
  • gazi mehmetgazi mehmet48 dk önce
    Sayin yazar. T.Medeni Kanunu 17.Şubat. 1926 da kabul edildi. Mustafa Kemal Paşa.nin nikahı ise 29.ocak.1923 de kıyıliyor. Ayrıca kimsenin dini nikaha , hayır demedigini biliyorsunuz. Avrupa da kilise nikahı kiyr. Ama resmi nikah sarttir. Kilise nikahı, resmi nikahdan önce veya sonra kıyılir.Mecburiyet yasadan gelir.
  • KMLKML59 dk önce
    eyvah irtica geldi:)
  • şükrü onukşükrü onuk1 sa önce
    Müftülerin nikahını İbrahim Tatlıses kılsın, çok meraklı bu nikah işine.
  • AliAli1 sa önce
    O kıydırdı diye Kemalistlere şirin mi görünelim.kıyar o kadar
  • Abdülkerim Bin AzizAbdülkerim Bin Aziz1 sa önce
    Keşke zamanımızdaki müftülerde Rahmetullah efendi gibi olsa.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Biri şunları gayri meşru evliliklerin önüne geçmek için müftüye yetki verildiğini söylesin. Adam imam nikahı yapıyor başka nikah yapmıyor, kadın da kabul etmek zorunda kalıyor ama kadn mağdur olduğunda ortada kalıyor. Bu kanunla kadınlar daha az mağdur olacak.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kayıp Hollandalı gençten 26 gündür haber yok
  1. Kayıp Hollandalı gençten 26 gündür..
  2. Yeni evli çifti kaza ayırdı
  3. 37 kaçak göçmen yakalandı
  4. İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin..
  5. Türk inşaat devinin iflası istendi!
  6. Bunlar yalancılığın, kıvırmanın..
  7. Miami sular altında kaldı
  8. Karacabey ovasında domates hasadı..
  9. Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
  10. Vali Aktaş Ilgaz’da
  11. Muş Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
  12. Yerli drone silahı Avrupa yolunda
  13. Gaziantep’te fıstık hasadı başladı
  14. Çelik: Onların mutluluğu bizim..
  15. Zıpkınla 68 kilo balık avladı
  16. Serası hasar gören üreticilere..
  17. Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı
  18. Sivas Valiliği'nden kuş gribi açıklaması
  19. Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan..
  20. Gemlik’e iki yeni okul
İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
3 kuvvet komutanı değişti!
3 kuvvet komutanı değişti!
Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum