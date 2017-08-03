M. Kemal'in nikâhını da müftü kıymış

Mustafa Kemal’in izinden gitmeyi kendilerine görev belleyen zihniyetin “Müftü nikah kıyamaz” şeklindeki safsatasını çökertecek tarihi bir bilgi ortaya çıktı. Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine karşı çıkan azgın azınlığın aksine, Mustafa Kemal’in Latife Hanım ile gerçekleştirdiği evliliğin nikahını müftünün kıydığı saptandı. Latife Hanım’ın anılarında yer alan söz konusu bilgi, nikahı kıyan İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi’nin Konak’taki evinde asılı olan levhada da aynen yer alıyor.

M. KEMAL’İN AYAKTA KARŞILADIĞI MÜFTÜNÜN KIYDIĞI NİKAH

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle “evlendirme yetkisi bulunan görevliler” arasına il ve ilçe müftülerinin de eklenmesine karşı çıkan Atatürkçü Düşünce Derneği’nin başını çektiği eski Türkiye artıklarını susturacak gerçek, Latife Uşakizade’nin kaleme aldığı mektupların derlendiği “Açılan Sanduka - Latife Hanım’ın Kağıtları” adlı kitapta yer alıyor. Fatih Bayhan’ın 2008’de Pegasus Yayınları, 2017’de Timaş Yayınları tarafından baskısı yapılan kitabında, M.Kemal ile Latife Hanım’ın nikahının, dönemin İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi tarafından kıyıldığı belirtiliyor. 29 Ocak 1923’te kıyılan nikaha ilişkin kitabın 105 ve 106. sayfalarında şu ifadeler yer alıyor:

“/.../ iki isimle birlikte köşke giden Asım Paşa, Vali Abdülhalik Renda ile Kazım (Özalp) Paşa’yı da karşısında gördü. Birlikte sohbet edilirken, Müftü Rahmetullah Efendi de salona girdi. Gazi Paşa, müftüyü ayağa kalkarak karşıladı ve şöyle konuştu: ‘Eğer genç olsaydım, bu töreni başka türlü yapmak isterdim. Latife Hanım’ı bir ata binip koşturur, kaçırtır alırdım ama şimdi bunu yapacak kadar genç olmadığımı anlıyorum. (Fevzi Paşa’ya dönerek) Paşam, siz benim, Abdülhalik Bey de Latife Hanım’ın şahitliğini kabul buyurun da... nikâhımızı kıyıverin.’

Bu konuşmalar sonrasında müftü, Gazi ile Latife Hanım’ın nikâhlarını kıydı.“

KONAK BELEDİYESİ DE TEYİT EDİYOR

Latife Hanım’ın mektuplarını içeren “Açılan Sanduka” kitabında yer alan bu tarihi bilgi, müftü Rahmetullah Efendi’nin İzmir’in Konak ilçesindeki evinin girişindeki levhada da yer alıyor. Anıtlar Kurulu tarafından tarihi eser vasfıyla korunan evde Konak Belediyesi’nin astığı levhada, “Mustafa Kemal ile Latife Hanım’ın 29 Ocak 1923 tarihinde nikâhını kıyan Müftü Rahmetullah Efendi burada yaşamıştı.” yazıyor.

MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARINDAN

Mustafa Kemal ile Latife Uşakizade’nin nikahını kıyan İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi, Milli Mücadele’deki kahramanlığıyla da biliniyor. İzmir’de ‘milli mücadeleye ruh veren isim’ olarak anılan Rahmetullah Efendi, düşman işgaline karşı İzmir ve çevresinde verdiği mitinglerde halkın direnişe geçmesinde büyük rol oynamış, Yunan’a karşı verilen destansı savaşın öncüleri arasında yer almıştı.



FARUK ARSLAN

