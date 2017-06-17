İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

LYS'de '1 dakika' isyanı!

Sivas’ta LYS'ye 1 dakika geç kaldığı için oğlu sınava alınmayan baba, kapıları yumrukladı

17 Haziran 2017 Cumartesi 19:01
LYS'de '1 dakika' isyanı!

Sivas’ta LYS'ye 1 dakika geç kaldığı için oğlu içeri alınmayan baba, kapıları yumrukladı.
  Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen LYS-2 Lisans Yerleştirme Sınavında 15 dakika kuralına takılan üniversite adayları sınava alınmadı. Sınava 1 dakika geç kaldığı için oğlu sınava alınmayan baba, salon görevlilerine yalvardı. Görevlilerle konuşan baba oğlu salona alınmayınca beddua ederek kapıyı yumrukladı. Sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğulan babayı sınava giremeyen oğlu teselli ederek uzaklaştırdı.

ADRESİ BULAMADI, SINAVA GEÇ KALDI

Şişli’de bir lisede, Lisans Yerleştirme Sınavına geç kalan bir aday 09:45 kuralına takılarak sınava alınmadı. Öğrenci bu duruma tepki göstererek, “Buraya ters bir yerde oturuyorum, okulun adresini bulmakta zorlandık bu yüzden sınava yetişemedim” dedi.
Üniversite öğrencilerini yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) Tunay Kılıç isimli aday 09:45 kuralına takıldı. Tüm çabalarına rağmen okula alınmayan Kılıç, duruma tepki gösterdi.
Sınav binasına alınmayan Tunay Kılıç, okulun kapısından çıktıktan sonra çevredeki öğrenci yakınları tarafından teselli edildi. Üzgün olduğu gözlenen Kılıç, yürüyerek babasının yanına gidince babası da şoke oldu. Okula oğlunun alınmadığını öğrenen baba oğlunu bir süre teselli etti. Okulun yazılan adrese göre başka bir yerde olduğunu belirten veli, ‘Şişli yazıyor kağıtta burası Feriköy ne alakası var burasının Şişli’yle’ diyerek tepkisini koyarken, Tunay Kılıç ve velisi bir süre sonra okul çevresinden ayrıldı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 19:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Misafir Misafir 2 sa önce
    Öğrenci ve babası milyon kere haklı bana göre ama burası Türkiye ne yapalım sanki 1 dk geç geleni almayınca dünyayı kurtarmış oldular hiç bir mantıklı izahı olmayan saçma sapan kural millete adeta zulm için
  • En aciz kulEn aciz kul12 sa önce
    Evet, çok üzücü bir durum kesinlikle ama aynı öğrenci ve veli 46 geçe değilde 09.01 de gelmiş olsaydılar yine 1 dk geç kaldık diye isyan edeceklerdi. Alınmış bir karar var, ki kararın mantığı geç gelenlerin vaktinde gelip sınava başlayanların dikkatini dağıtmamasını sağlamaktır,karara uymak mecburiyetindeyiz. Üzücü bir durum ama hadise öğrencinin vaktinde gelememisidir.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
  1. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
  2. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
  3. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
  4. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
  5. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
  6. Fotokapanla görüntülendiler
  7. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
  8. Ses getiren transfer: İşte Dani..
  9. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
  10. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
  11. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
  12. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
  13. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
  14. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
  15. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
  16. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
  17. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
  18. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
  19. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
  20. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti