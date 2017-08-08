LYS tercih sonuçları bugün açıklanıyor. İşte saati...

ÖSYM'den son dakika LYS tercih sonuçları açıklaması geldi. LYS tercih sonuçları bugün saat kaçta açıklanıyor sorusunun yanıtını merak eden üniversite adayları müjde. 2017 LYS tercih sonuçları bugün saat 17.00'den sonra sonuc.osym.gov.tr'den açıklanıyor. Duyuru ÖSYM'den geldi.

LYS tercih sonuçları 2017 ÖSYM tarafından bugün açıklanıyor. LYS 2017 tercih sonuçları sorgu ekranı sonuc.osym.gov.tr ÖSYM tarafından aktif edilir edilmez internethaber.com üzerinden de erişime açıklacak. LYS tercih sonuçları 2016 ÖSYM sonuc.osym.gov.tr'yle aynı anda internethaber.com'da olacak. LYS tercihleri 26 Temmuz’da sona erdi. Adaylar tarafından tercih işlemlerinin tamamlanması ile birlikte LYS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başlandı. 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılan üniversite LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıt işlemleri ne zaman yapılacak?

LYS TERCİH SONUÇLARI SORGU EKRANI GİRİŞİ

2017-ÖSYS Merkezî Genel Yerleştirme Sonuçları İnternet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yerleştirme Sonuç Belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Üniversiteler için 18-26 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleştirildi. Tercih yapan adaylar ÖSYM’nin tercih sonuçlarını açıklamasını bekliyor. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından sosyal medya üzerinden adaylara ilan edildi. Üniversite tercih sonuçları resmi internet sitesi üzerinden ilan edildikten sonra üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Kayıt işlemleri sonrasında da adaylar için ek yerleştirme süreci olacak.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (LYS TERCİH SONUÇLARI)

Milyonlarca öğrenci sınavdan aldıkları puanlara göre üniversiteler için tercih işlemi gerçekleştirdi. ÖSYM adaylar tarafından merakla beklenen tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2017 – ÖSYS yerleştirme sonuçları, 8 Ağustos 2017 tarihinde ÖSYM’nin https:/sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden açıklanacaktır."

Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar, aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak üniversite tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite kayıt işlemleri için adayların önünde iki tarih aralığı bulunuyor. Adaylar internet üzerinden üniversite kayıt işlemlerini yapabilecekleri gibi kazandıkları üniversiteye giderek de kayıt işlemi yapabilecekler. İnternet üzerinden başvuru yapacak olan adaylar 11-16 Ağustos tarihleri arasında, üniversiteler üzerinden başvuru yapacak olan adaylar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Üniversite için kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt için belirlenen belgelerini tamamlayarak kayıt süresi içinde üniversiteye başvurmalıdır. Belirlenen süre içerisinde kayıt için başvurmayan ya da kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar, üniversite kayıt hakkını kaybeder. Elektronik ortam üzerinden üniversite kayıt işlemi yapacak olan adaylar ise, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihlere göre işlem gerçekleştirecektir.

ÖSYM tarafından belirlenen üniversite kayıt işlemleri tarihleri aralığına uyulması gereklidir. Üniversite kayıt işlemleri için belirlenen tarihler arasında işlem gerçekleştirmeyen adaylar, süre bittikten sonra işlem yapamaz. Bu nedenle adayların üniversite kayıtları belirlenen süre içinde gerçekleştirmesi gereklidir.

LYS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversiteler için adayların yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra kayıt işlemleri başlayacak. Üniversite kayıt işlemleri için belirlenen süre içerisinde adaylar tarafından kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. Kayıt işlemleri sonucunda üniversitelerin boş kalan kontenjanları için açıklama yapılacak. Yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemi uygulanacak.