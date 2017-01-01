LYS soruları ve cevapları yayınlandı

2017 LYS soruları ve cevap anahtarları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı bugün belli oldu. LYS 2017 cevap anahtarları ve LYS soruları ais.osym.gov.tr'den erişime açıldı. ÖSYM LYS 2017 soruları ve cevaplarını ais.osym.gov.tr adresinden yayınlandı Resmi olarak 2017 LYS soruları ve cevap anahtarlarının açıklanma tarihi verilmemişti ancak geçmiş yıllarda ÖSYM LYS sorularını sınavların bitimi ardından yayınlamıştı. 2017 LYS soruları ve cevap anahtarları için de aynı uygulana sürdü.2017 LYS soruları ve cevap anahtarları ais.osym.gov.tr'den bugün saat 12.00'den sonra erişime açıldı. LYS cevap anahtarları ve soruların tamamı ÖSYM ile aynı anda internethaber.com'da da olacak.

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ÖSYM LYS SORULARININ TAMAMINI YAYINLAMAYACAK?

ÖSYM LYS 2017 sorularının tamamını ais.osym.gov.tr'den yayınlamayacak. ÖSYM geçmiş yıllarda olduğu gibi ais.osym.gov.tr'den LYS 2017 sorularının yüzde 20'sinin yayınlayacak.

2017 LYS CEVAP ANAHTARLARI İÇİN ÖSYM ŞİFRESİ ŞART!

LYS sorularını görmek için ÖSYM’den aldığınız aday şifrenize ihtiyacınız var. Ancak bu şifreyi unuttuysanız ya da kaybettiyseniz paniklemeyin. Bunun için ÖSYM’nin sitesine girerek ais.osym.gov.tr’den adresinden şifrenizi ücretsiz olarak yeniden alabilirsiniz. Siteye girdikten sonra “Şifremi Unuttum” alanına girerek yöneltilen soruları doğru yanıtlamanız gerekiyor.

Eğer internet ortamından şifre almayı başaramazsanız ÖSYM sınav koordinatörlüklerine veya LYS’de başvuru merkezi olarak görev yapan yetkilendirimliş başvuru merkezlerine geçirli nüfus cüzdanı veya pasaportunuzla şahsen başvurabilirsiniz. Bu merkezleri ÖSYM’nin internet sitesinden edinebilirsiniz. Unutmayın sizden başkası sizin adınıza şifre alamaz.