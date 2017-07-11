LYS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Üniversite eğitimine devam edeceklerin girdiği ÖSYM 2017 LYS sınav sonuçları 11 Temmuz Salı günü itibariyle açıklanıyor. Peki binlerce öğrencinin merak ettiği LYS sınav sonucu yarın saat kaçta açıklanacak? ÖSYM genellikle bu tip sınavların sonuçlarını öğleden sonra ve mesai bitimine yakın açıklıyor. ÖSYM 2016 LYS sonuçlarını saat 17.00'dan sonra açıklamıştı. Henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın 2017 LYS sonuçlarınında 17.00'dan sonra sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacağı bekleniyor. ÖSYM internet sitesinde ise sınav açıklanma saati 23.59 olarak görülmekte.