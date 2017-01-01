Binlerce üniversite adayının heyecanla beklediği Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) sonuçları açıklandı. Adaylar, LYS testlerindeki doğru ve yanlış sayısını, YGS ile LYS’deki puanları ve başarı sıralarını, Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleştirme puanları ve başarı sıralarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek. İşte LYS sonuçlarını öğrenebileceğiniz adres.

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İKİ SORU DEĞERLENDİRME DIŞI

Üniversite adaylarının merakla beklediği Lisans Yerleştirme Sonuçları (LYS) saat 21.05’te açıklandı. Adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilir. Sonuç ekranlarında adayların LYS testlerindeki doğru ve yanlış sayısı, YGS ile LYS’deki puanları ve başarı sıraları, Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı açıklamaya göre, LYS-1 (Matematik) testinde müfredat dışı olan iki soru değerlendirme dışı bırakıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"LYS-1 Matematik testinin Temel Soru Kitapçığındaki 75 ve 76'ncı soruların 'Ortaöğretim İleri Düzey Matematik (9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar)' öğretim programının ID.12.7.1.2 numaralı 'Uzayda iki doğru; iki düzlem; bir düzlem ve bir doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve uygulamalar yapar' kazanımı kapsamında olduğu ancak Ortaöğretim İleri Düzey Matematik 12'nci sınıf ders kitabında Uzayda Doğru ve Düzlem ünitesinin bu kazanımları tümüyle kapsamadığı tespit edildiğinden bu iki sorunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir."

SONUÇLAR NASIL KULLANILACAK?

LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleriyle öğrenci kabul eden lisans programlarını ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans ve ön lisans programlarını tercih edebilecek. LYS’de 180 ve üzeri puanı olmayan adayların, sadece ön lisans programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları var. Bu adaylar, LYS puanıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih edemeyecek.

TERCİHLER 18-26 TEMMUZ’DA

Tercihler 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Üniversite adaylarının 24 tercih hakkı bulunacak. Adaylar, Tablo 3’teki ön lisans, Tablo 4’teki lisans programlarına Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) veya LYS yerleştirme puanları, yükseköğretim programlarıyla ilgili tercihleri, üniversitelerin kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirilecek. Bu işlemlerde 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları Kontenjanları ve Kılavuzu ile 2017-ÖSYS Kılavuzu’nda yer alan kurallar geçerli olacak. Sonuçlar ÖSYM’nin internet sitesinde duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KAYITLAR 14-18 AĞUSTOS’TA

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 14-18 Ağustos arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos’ta olacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, istenilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu sürede başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayanlar, haklarını kaybedecek. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ilde okullarda, alışveriş merkezlerinde, şehir meydanlarında, rehberlik ve

araştırma merkezlerinde kurulan 9 bin 918 noktada 29 bin 854 eğitimciyle üniversite tercihinde bulunan adaylara destek verecek.