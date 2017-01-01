LYS istatistikleri açıklandı... Yine onlar başarılı

İşte türlerine göre istatistik bilgileri:

LYS'de 14 puan türünde birer aday, 4 puan türünde ise ikişer aday 500 tam puan aldı.

1.5 MİLYON ADAY

ÖSYM tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonrası LYS'ye girmeye hak kazanan aday sayısı 1 milyon 506 bin 504 olarak belirlendi.

LYS-1'e 838 bin 826, LYS-2'ye 470 bin 207, LYS-3'e 832 bin 697, LYS-4'e 538 bin 673, LYS-5'e 101 bin 202 aday başvurdu.

LYS-1'e 814 bin 422, LYS-2'ye 449 bin 812, LYS-3'e 793 bin 464, LYS-4'e 513 bin 674, LYS-5'e 91 bin 554 aday girdi.

LYS-1'de 56, LYS-2'de 26, LYS-3'te 43, LYS-4'te 63 ve LYS-5'te 7 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

TESTLERDEKİ ORTALAMALAR

LYS-1 matematik testinde, ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okuyan ve sınavı geçerli olan 440 bin 18 adayın 80 soruda ortalaması 16,15 oldu.

Sınavı geçerli olan tüm adayların sayıları, soru sayısı ve testlerdeki ortalamaları ise şöyle:

"Matematik 80 soru, 814 bin 421 aday, 15,68;

fizik 30 soru, 449 bin 812 aday, ortalama 6,82,

kimya 30 soru, 449 bin 812 aday, ortalama 10,23,

biyoloji 30 soru, 449 bin 812 aday, ortalama 10,13,

Türk dili ve edebiyatı 56 soru, 793 bin 464 aday, ortalama 21,80,

coğrafya-1 24 soru, 793 bin 464 aday, ortalama 9,30,

tarih 44 soru, 513 bin 674 aday, ortalama 17,70,

coğrafya-2 14 soru, 513 bin 674 aday, ortalama, 5,19,

felsefe grubu 32 soru, 513 bin 674 aday, ortalama 11,90,

yabancı dil Almanca 80 soru, bin 820 aday, ortalama 28,85,

yabancı dil Fransızca 80 soru, bin 62 aday, ortalama 31,14,

yabancı dil İngilizce 80 soru, 88 bin 672 aday, ortalama 22,73 .

LYS PUAN DAĞILIMI

ÖSYM istatistiklerine göre, LYS'de 14 puan türünde TM-1, TM-2, TM-3 ve TS-2'de ikişer aday, diğer alanlarda ise birer aday 500 tam puan aldı.

100 ve üzeri puan alan aday sayısı MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4'te 445 bin 429, TM-1, TM-2 ve TM-3'te 788 bin 188, TS-1 ve TS-2'de 806 bin 219 aday oldu.

Dil puanlarında ise 100 ve üstü puan alan aday sayısı DİL-1, DİL-2 ALM, DİL-3 ALM'de bin 660 DİL-1 FRA, DİL-2 FRA ve DİL-3 FRA'da 984, DİL-1 İNG, DİL-2 İNG, DİL-3 İNG'de 77 bin 823 aday olarak açıklandı.

180 ve üstü puan alan aday sayısı MF-1'de 294 bin 986, MF-2'de 308 bin 524, MF-3'te 314 bin 648, MF-4'te 297 bin 966, TM-1'de 443 bin 352, TM-2'de 481 bin 255, TM-3'te 531 bin 911, TS-1'de 481 bin 474, TS-2'de 543 bin 542 olarak belirlendi.

Dil puanlarında ise 180 ve üstü puan alan aday sayısı DİL-1 ALM'de bin 367, DİL-2 ALM'de bin 544, DİL-3 ALM'de bin 652, DİL-1 FRA'da 880, DİL-2 FRA'da 947, DİL-3 FRA'da 980, DİL-1 İNG'de 59 bin 977, DİL-2 İNG'de 70 bin 618, DİL-3 İNG'de 77 bin 447 olarak açıklandı.

KIZLAR DAHA BAŞARILI

Sınava, 512 bin 975 erkek, 559 bin 423 kız aday girdi. Puan türlerine bakıldığında geçen yıllarda olduğu gibi kız adaylar daha başarılı oldu.

MF puan türünde sınava giren 228 bin 933 erkek adayın ortalama puanı 233 bin 760 olurken, aynı puan türünde 216 bin 496 kız adayın ortalama puanı 237 bin 408 olarak belirlendi.

TM puan türünde sınava giren 355 bin 20 erkek adayın ortalama puanı 209 bin 160; 433 bin 168 kız adayın ortalama puanı 215,624; TS puan türünde ise 365 bin 794 erkek adayın ortalama puanı 213 bin 248; 440 bin 425 kız adayın ortalama puanı 220 bin 216 olarak tespit edildi.

FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ KENDİ PUAN TÜRLERİNDE ÖNDE

MF puan türünde en başarılı okullar fen liseleri ile özel fen liseleri oldu. MF'de fen liselerindeki 18 bin 679 aday ortalama 358 bin 785 puan; özel fen liselerinde ise 4 bin 940 aday ortalama 351 bin 8 puan aldı.

TM puan türünde ise en başarılı okullar fen liseleri, özel fen liseleri ve polis koleji oldu. Fen liselerinde ortalama puan 350 bin 180, özel fen liselerinde 340 bin 765 ve polis kolejinde 327 bin 745 oldu.

TS puan türünde ise okul türlerine göre ortalama puanı en yüksek liseler, 290 bin 464 ortalama puanla sosyal bilimler liseleri, 235 bin 756 ortalama puanla imam hatip liseleri ve 234 bin 825 ortalama puanla özel fen liseleri olarak sıralandı.