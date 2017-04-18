Lyon maçı öncesi Beşiktaş'ta çifte şok!

Siyah beyazlılarda Trabzonspor maçında sakatlanan ve geçen haftadan beri tedavisi süren Quaresma ve dünkü idmanda adalesinde Ağrı hisseden Adriano'nun Lyon karşısında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle 1 haftadır kulüp doktoru Sarper Çetinkaya tarafından tedavi altına alınan yıldız oyuncu Quaresma'nın dün saha antrenmanlarına başlamasına rağmen oynayacak seviyeye gelemediği öğrenildi. Kritik maçta oynamak isteyen Portekizli yıldız büyük ihtimalle sahada olamayacak ancak Teknik Direktör Şenol Güneş'in kulüp doktorunun son raporuna göre hareket edeceği öğrenildi.

Sol adalesinde ağrı hisseden Adriano'nun ise yapılan kontrollerinin ardından riske atılmayacağı öğrenildi.