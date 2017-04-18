Lyon Kulübü karar değiştirdi

İstanbul'da 20 Nisan günü oynanacak Beşiktaş-Lyon maçında Lyon taraftarının bulunmayacağı açıklanmıştı. Fransız ekibinin bu karardan dönerek Vodafone Arena'ya taraftar getireceği öğrenildi.

Skorer'in haberine göre; Beşiktaş yönetiminin ekstra güvenlik isteyen Fransız kulübüne "Gerek yok. Vodafone Arena bu konuda zaten güvenli bir stat. Ekstra önlem alınmasına ihtiyaç yok" dedi. Siyah-beyazlı kulübün verdiği garanti üzerine Fransız kulübü taraftarlarını İstanbul'a getirmeye karar verdiği aktarıldı.

Beşiktaş Kulübü'nün bu gelişme üzerine misafir tribün biletlerini kendi taraftarı için satışa çıkarmaktan son anda vazgeçtiği ifade edildi.