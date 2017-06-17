Lyon fiyat yükseltti

Olympique Lyon'un Beşiktaşlı Marcelo ısrarı sürüyor. NTV Spor'da yer alan habere göre Fransız ekibi, Beşiktaş'ın 10 milyon euro talep ettiği Marcelo için teklifini 8,5 milyon euroya kadar yükseltti.

Bunun üzerine durumu değerlendirmeye alan siyah-beyazlı yönetimin bu teklifi kabul edebileceği belirtiliyor. Zira Beşiktaş Marcelo'yu kadrosunda tutmak istese de UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşması, yönetimi oyuncuyu satmaya zorluyor.

Siyah-beyazlılar Marcelo'dan gelecek parayı, Aboubakar ve stoper transferinde kullanmayı planlıyor.