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Lyon-Beşiktaş maçına dikkat!

Lyon, İstanbul'a taraftar getirmeme kararını değiştirdi, 2 gün sonra Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçına taraftar getirme kararı aldı. Gazeteci Yazar Fatih Tezcan bunun kaos planının bir parçası olduğunu belirtti.

Lyon-Beşiktaş maçına dikkat!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 22:05

Lyon, İstanbul'a taraftar getirmeme kararını değiştirdi, 2 gün sonra Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçına taraftar getirme kararı aldı. Gazeteci Yazar Fatih Tezcan bunun kaos planının bir parçası olduğunu, dünya medyasının da İstanbul'a geldiğini belirtti. Gezi'den daha profesyonel bir plan olduğunu ifade eden Tezcan şunları yazdı:

"DHKP-C'liler Beşiktaş'a, Vodafone Arena'ya ve Taksim'e girip taraftarı provoke edecek. BBC, CNN, REUTERS de Türkiye'de büyük protesto diyecek."

İşte Tezcan'ın tweetleri:

Gezi olaylarının sponsoru Türkiye'de!

Melih Gökçek'ten çok kritik Soros açıklaması! Şu anda...

 
Etiketlerfatih tezcanlyon bjklyon beşiktaşgezi
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 22:05
HABER YORUMLARI
600

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Asabi

Senin gibi zihniyetler yüzünden bitmiyor ülkeyi kaosa sürüklemeye o kadar uğraşıyorsunuz ki dış düşmanların ve teröristlerin işçimizdeki iş birlikçileri olduğunuz sürece uğraşacağız sizle..

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Ali

Bi defol git provokasyoncu

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Meliha

Acaba nasil oluyor Senin zihniyete sormali bunu Sen soyle

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Hikmet

Besiktas carsi taraftar gurubunu dengelemek için 1453 taraftar gurubu yoğun ilgi göstermek zorunda bu macta

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Hakikatbin

Besiktasin dinsiz kemalist taraftarı da buna dahil olacak..ayni olimpiakos macinda darbeci yunanistan yerine 'm.kemal' askeriyiz zirvasiyla tayyip erdogana dil uzattiklari gibi.

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Arif

Fatih Tezcan boş konuşmaz, ayrıca cok cesur ve zekidir.

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asim keskin

ihtimal disi degil,,cünkü su an avrupada iki resmi tatil. tatili degerlendirip bir cok teröristi getirebilirler. o nedenle dikkat ederseniz tüm karisikliklar tatillerde yapiliyor. yaz tatili yada yariyik tatili.

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Beto

Mac iptal edilsin!!!

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Magdur66

Bugunlerde chp halki sokaga cikmak icin bahane ariuor bu turkiyeyi zor duurma dusurmek icin onlara gore bir firsat cook dikkatli olunmali mit emniyet provakatorleri nokta tesbiti yapip almali

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Tekin

Madem gezi denemesi yapcaklar biz niye sokaga cikip meydanlarda nobet tutmuyoruz reis bizi meydanlara davet etsin onlar bizi sokakta gorurse cikamazlar

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Enterasan

Hani evet çıkınca her şey bitecekti? Terör bitecekti? Noldu? Ohal son dediler 3 ay uzadı nasılOluyor?

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gk

Çok şükürrr kim yazacak kim akıl edecek diye bekliyordum en sonunda düşünen biri çıktı istanbuldaki canlı yayın araçlarının bulunduğu meydandaki kamyonlarca döşeme tuğlasınıda biri yazsın artık

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