Lyon-Beşiktaş maçına dikkat!

Lyon, İstanbul'a taraftar getirmeme kararını değiştirdi, 2 gün sonra Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçına taraftar getirme kararı aldı. Gazeteci Yazar Fatih Tezcan bunun kaos planının bir parçası olduğunu, dünya medyasının da İstanbul'a geldiğini belirtti. Gezi'den daha profesyonel bir plan olduğunu ifade eden Tezcan şunları yazdı:

"DHKP-C'liler Beşiktaş'a, Vodafone Arena'ya ve Taksim'e girip taraftarı provoke edecek. BBC, CNN, REUTERS de Türkiye'de büyük protesto diyecek."

İşte Tezcan'ın tweetleri:

Gezi olaylarının sponsoru Türkiye'de!

Melih Gökçek'ten çok kritik Soros açıklaması! Şu anda...