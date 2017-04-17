Lyon başkanına iftira davası!

Bastia-Lyon maçında olayların başladığı Anthony Lopes ile Anthony Agostini olayı sonrası Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, oyuncusuna saldırıldığını iddia etmişti.
SC Bastia Güvenlik Müdürü Anthony Agostini ile Anthony Lopes arasında yaşanan olayların görüntüleri Fransız basını tarafından ortaya çıkarıldı. Görüntüler sonucu, Lyon kalecisi Lopes'in kendisine konuşarak gelen Agostini'yi ittirdiği ve olayların bu ittirmeden sonra başladığı anlaşıldı.
Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, olaylar sonrası sıcağı sıcağına RMC'ye yaptığı açıklamada, "Oyuncularımdan birine, Anthony Lopes'e fiziksel olarak saldırdılar. Bunu yapan kişi Bastia Güvenlik Müdür Anthony Agostini'dir" diyerek öfkesini belli etmiş ve hedef göstermişti.
Bu konuşma sonrası hareket egeçen Bastia Kulübü, görüntüleri de kullanarak pazartesi gününün ilk dakikalarında bölge savcısına giderek Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas hakkında iftira davası açtı.