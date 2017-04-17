% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Lyon başkanına iftira davası!

Bastia - Lyon maçında çıkan olaylar sebebiyle rakip takım stadyum görevlilerini suçlayan Lyon başkanı Aulas'a Bastia kulübü dava açtı.

Lyon başkanına iftira davası!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 16:23

Bastia-Lyon maçında olayların başladığı Anthony Lopes ile Anthony Agostini olayı sonrası Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, oyuncusuna saldırıldığını iddia etmişti.

SC Bastia Güvenlik Müdürü Anthony Agostini ile Anthony Lopes arasında yaşanan olayların görüntüleri Fransız basını tarafından ortaya çıkarıldı. Görüntüler sonucu, Lyon kalecisi Lopes'in kendisine konuşarak gelen Agostini'yi ittirdiği ve olayların bu ittirmeden sonra başladığı anlaşıldı.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, olaylar sonrası sıcağı sıcağına RMC'ye yaptığı açıklamada, "Oyuncularımdan birine, Anthony Lopes'e fiziksel olarak saldırdılar. Bunu yapan kişi Bastia Güvenlik Müdür Anthony Agostini'dir" diyerek öfkesini belli etmiş ve hedef göstermişti.

Bu konuşma sonrası hareket egeçen Bastia Kulübü, görüntüleri de kullanarak pazartesi gününün ilk dakikalarında bölge savcısına giderek Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas hakkında iftira davası açtı.

 
EtiketlerAVRUPA LİGLERİ HaberleriAVRUPA LİGLERİ
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?