Lut kavminin çocukları

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Hıristiyan dünyasının merkezi Vatikan’ın Papa Franciscus’tan sonra en yetkili üçüncü ismi olan Avustralya Kardinali George Pell’in çocuk tacizcisi olduğunun ortaya çıkması gözleri Batı’daki çocuk tecavüzlerine yönelik hazırlanan rapora çevirdi. İngiltere merkezli İnternet İzleme Vakfı’nın (IWF) 2016 raporu Hıristiyan dünyasının pedofili bataklığına battığını gözler önüne serdi. Rapora göre Batılı ülkeler çocukların cinsel taciz resimlerinin ve videolarının yayımlandığı internet sitelerini barındırmada dünyada ilk sıraya yükseldi. İstismar görüntüleri yayınlanan çocukların yüzde 53’ünün 10 yaşın altında olduğu kaydedildi. Görüntülerin ise yüzde 33’ünün çocuklara yönelik tecavüz ve işkence içerdiği bildirildi. Çocuk istismarı içeren görüntülerin 2016 yılında geçen yıla oranla yüzden 19 arttığına dikkat çekildi.

BATI PEDOFİLİ BATAKLIĞINDA

Her fırsatta çocuk haklarından bahseden ve çocukları koruduğunu iddia eden Batılı ülkeler, çocuk tacizleri ve tecavüzlerinin merkezi haline gelmiş konumda. Son olarak Vatikan’ın en yetkili üçüncü ismi Avustralya Kardinali George Pell’in, 1970’lerde görev yaptığı Ballarat kentinde birden fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğunun ortaya çıkmasının yankıları halen sürerken İngiltere merkezli İnternet İzleme Vakfı’nın hazırladığı bir rapor, Batı’nın çocuk tacizi ve tecavüzü konusundaki kirli sicilini de tescillemiş oldu. Rapora göre, dünyada en çok çocuk istismarı görüntülerini barındıran internet siteleri Batılı ülkelerde. Rapor göre Hıristiyan ülkelerin çocuk cinsel taciz resimleri ve videoları yayımlayan internet sitelerini barındırmada dünyada ilk sıraya yükseldi. Çocukların cinsel istismar görüntülerinin en fazla olarak yayınlandığı ve linklerinin barındırdığı ilk beş ülke ise sırasıyla, Hollanda, ABD, Kanada, Fransa ve Rusya. İstismar görüntüleri yayınlanan çocukların yüzde 53’ünün ise 10 yaşının altında olduğunun belirtilmesi vehametin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

VAKALAR HER SENE ARTIYOR

Görüntülerin yüzde 33’ün de ise çocuk tecavüzü veya cinsel işkence içeriyor. Çocuk istismarı içeren linkler 2016 yılında bir önceki yıla oranla özellikle Avrupa ülkelerinde yüzde 19 oranında arttığı vurgulanıyor. Rapor 2016 yılında, 50 ülkede 57 bin 335 internet adresinin çocuk istismarı içeren görüntüler barındırdığını da belgeliyor. Geçmiş yıllarda çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüz görüntülerinin en fazla yayınlandığı ülke ABD olurken, 2016 yılına gelindiğinde Avrupa ülkelerinin Amerika geçerek ilk sıraya yerleştiği anlaşılıyor. Batı’nın ahlaksızlığının tescillendiği utanç raporunda ise herhangi bir Müslüman ülkesinin yer almaması dikkat çekiyor.

BİNLERCE TACİZ VE TECAVÜZ VAKASI

1980 ile 2010 yılları arasında sadece Avustralya’da 4 bin 444 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede de binlerce taciz vakasının gerçekleştiği saptanmış fakat resmi bir rakam açıklanmamıştı. 2004 yılından bu yana yaklaşık bin papazın çocuk istismarı nedeniyle meslekten men edildiği, 3 bine yakın papazın da aynı suçtan dolayı daha hafif cezalara çarptırıldığı belirtilmişti. Bununla beraber yine aynı dönemde Vatikan’a yapılan cinsel taciz şikâyet sayısı ise 4 bin dolaylarında.