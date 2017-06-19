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Lut kavmi içlerindeki eşcinsellere engel olmadıkları için helâk oldu

Rivayete göre; Lut Kavmi içinde 80.000 kişi gece namaz kılardı. İçlerindeki ahlaksız 33 kişiye tepki göstermedikleri için hepsi helâk oldular.

19 Haziran 2017 Pazartesi 21:16
Lut kavmi içlerindeki eşcinsellere engel olmadıkları için helâk oldu

İşte Lut kavmi ve başlarına gelen felaket:

Lut kavmi, özellikle lutîlikle, erkek erkeğe tatmin yolunu seçmekle meşhur olmuştur. Hz. Lut’un bütün ikazlarına rağmen bu işten vazgeçmemişlerdir. Konunun özetini Kur’an’dan takip edelim:

“Elçilerimiz, yakışıklı birer delikanlı suretinde Lut’un yanına gelince, onların melek olduğunu henüz bilmeyen Lut, kadınları bırakıp erkeklere yönelen sapık hemşerilerinin bu gençleri taciz edeceğinden korkarak, onlardan dolayı üzüntü ve endişeye kapıldı. Misafirlerini koruyacak gücü olmadığını görerek onlar yüzünden içi daraldı ve kendi kendine, “Bugün çok çetin bir gün olacak!” dedi.

Bu arada, şehre gelen yabancıların Lut’un evinde misafir olduğunu haber alan kavmi, sapık arzularının kamçılamasıyla, âdeta kudurmuş bir hâlde koşarak Lut’un kapısına dayandılar. Zaten öteden beri böyle çirkinlikler yapmayı âdet hâline getirmişlerdi. 

Lut, “Ey kavmim!” dedi, “İşte kızlarım; onlarla evlenip meşru ve doğal yollarla arzularınızı tatmin etmeniz, sizin için erkeklere yönelmekten çok daha temizdir. Öyleyse, Allah’tan korkun da misafirlerime tacizde bulunarak beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu sizin?” 

Buna karşılık onlar, “Sen de gayet iyi bilirsin ki, bizim senin kızlarında gözümüz yok. Çünkü kadınlarla ilgilenmiyoruz biz. Sen aslında bizim ne istediğimizi pekâlâ bilirsin!” dediler.

Bu azgın topluluk karşısında tamamen çaresiz kalan Lut, “Ah, keşke size karşı koyabilecek gücüm olsaydı yahut şerrinizden korunabileceğim sağlam bir kaleye sığınabilseydim!” dedi. Şehre sonradan yerleşen bir yabancı olduğu için, kendisini savunacak kabile desteğinden yoksundu. İşte, Lut Peygamber’in üzüntüsü doruk noktasına ulaşmıştı ki:

Sonunda melekler gerçek kimliklerini ortaya koyarak, “Ey Lut!” dediler, “Bizler Rabb’inin elçileriyiz. Artık korkmana, üzülmene gerek yok! Çünkü onlar senin kılına bile dokunamazlar! Zaten kısa bir zaman sonra hepsi helâk edilecektir! Bunun için, gecenin bir vaktinde ailenle birlikte şehri terk etmek üzere yola çık. İçinizden hiç kimse kâfirlerle birlikte olma özlemiyle geriye dönüp bakmasın! Ancak karın hariç; çünkü o, zalimlerin yanında kalmayı tercih edecek. Bu yüzden de, onların başına gelecek olan azap, onun da başına gelecek. Onların helâk edilme zamanı sabah vaktidir; sabah vakti de yakındır, değil mi?”

Ve nihayet Sodom şehri için helâk emrimiz gelince, Lut’u ve ailesini oradan çıkardık, sonra korkunç bir sarsıntıyla oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine, ateşte pişip sertleşmiş kızgın taşları sağanak sağanak yağdırdık.

O taşlar, öyle tesadüfen yağmadı onların başına. Aksine her bir taş, Rabb’inin katında işaretlenmiş ve zalimleri cezalandırmak için özellikle gönderilmişti. Ve siz ey insanlar! Kendinizi benzer bir felâketten uzak sanmayın! Zira bu tür cezalar, zalimlerden hiç de uzak değildir. Allah zaman zaman belâ ve musibetler göndererek insanları uyaracaktır. (Hud, 11/77-83; Kısa tefsirli Kur’an meali).

Bu ümmetin kavimlerinin bütün bütün helak olmaması, Hz. Muhammed (a.s.m)’in yaptığı ve kabul olmuş duasının bir sonucudur. Bununla beraber, âhir zamandaki artan kötülüğe paralel olarak Allah’ın gazabını gösteren felaketler de çok artmıştır. Bugün, depremler, seller, tufanlar, tusunamiler, hortumlar, kasırgaların helak ettiği insan sayısı, eski kavimlerin kat kat üstündedir. Fakat, eski kavimlerde olduğu gibi, bugün de bu musibetleri tesadüflere vererek, normal birer doğa olayı diyerek işin içinden çıktığını zannedenler var. “Deprem Allah’ın bir uyarısıdır” diyenler ceza görmüşse, bunun altında yatan sebep, olan felaketi, suç-ceza ilişkisinden uzaklaştırıp tesadüflere havale etme gayretlerinin varlığıdır.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 21:16
  1. Lut kavmi
  2. eşcinsellik
  3. livata
  • KadriKadri1 sa önce
    lut peygambere iman edenler 3-5 kişi ancak oldu..kızları da dahil...hatta eşi bile iman etmedi helak oldu...O halde bu kavim tamamen sapıtmışken nasıl oluyorda80 bin kişi namaz kılardı diye yazarsınız...çelişik bir durum olmuyor mu
  • TayTay1 sa önce
    Depremler normal bir doğa afeti.
  • Cüneyt.Cüneyt.7 sa önce
    Japonlara ne diyeceksin! Aslında depremler her kıtada olmaktadır. Bu yer kürenin bir gerçeği.
  • AzzaAzza8 sa önce
    Allah'ın salih kullarının yaşadığı yerlerde hiç deprem, tsunami, sel v.b. olmaz mı? Bu tür doğa olaylarını sadece tesadüfle izah etmenin doğru olmayacağı gibisadece suç-ceza ilişkisiyle izah da doğru olmaz. Zira depremde yangında sel felaketinda v.b. vefat eden samimi kulların şehitliği konusunda hadisler vardır ve bu tür felâketlerde de sadece azgın ve cezaya müstehak kullar ölmezler.
  • AgaAga8 sa önce
    Muslumanlarin kafa yapisini bozmak isteyenler ola bilirmi sence
  • AliAli9 sa önce
    LGBT için biz de ha bre bakıyoruz trene bakar gibi
  • BetoBeto9 sa önce
    "Colanson" Sözcü de kesin cevabini alirsin ama yinede tavsiyem sana aklin yetmedigi islerle kafani bosuna yorma..yazik olur!!!
  • Abdülhamit Abdülhamit 10 sa önce
    Latin Amerika yada Japonya ne zaman müslüman oldu bay boş Boğaz !
  • ÖmerÖmer10 sa önce
    Bülent bey,pardon hanım,iftar sofralarında ağırlanıyor.Bülent hanımın durumundakilerin dindeki durumu nasıl açıklanıyor merak ediyorum.
  • ColansonColanson13 sa önce
    Müslümanlar neden hep deprem kuşağında yaşıyo acaba
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