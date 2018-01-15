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Lukyanov: Erdoğan'ın sabrı taşmak üzere

Rusya Dış ve Savunma Politikaları Konseyi Başkanı Fyodor Lukyanov, Rus medyasına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 22:32
Lukyanov: Erdoğan'ın sabrı taşmak üzere

Rusya Dış ve Savunma Politikaları Konseyi Başkanı Fyodor Lukyanov, Rus medyasına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'IN SABRI TAŞMAK ÜZERE

"Türk sınırı boyunca yaşananlar Ankara tarafından varoluşsal bir tehdit olarak algılanıyor. Rahatsızlık düzeyini abartmak mümkün değil. Geçenlerde Türkiye'deydim, Türk devletinin her düzeyden temsilcileri, Erdoğan'ın partisi sadece bunu konuşuyor. Elbette ABD, Suriye'nin kuzeyinde sınır güvenlik güçlerini oluşturacağını açıklayarak aşırıya kaçtı. Türkiye'nin ABD'nin müttefiklerini vuracağını düşünmek güç. Ama Erdoğan'ın sabrı taşımak üzere".

ERDOĞAN ABD'Yİ TEHDİT EDİYOR

NATO tarihinde bir ilkin yaşandığını kaydeden Lukyanov, "Şu anda Türkiye bağlamında NATO içinde olup bitenin kesinlikle emsali yoktu, böyle bir şey daha önce hiç olmadı, olamazdı da. Türkiye aslında sanki NATO hiç yokmuş gibi hareket ediyor. İlginç olan şudur ki, Erdoğan NATO Konseyi'ni acil toplanmaya çağırmak yerine Erdoğan tehditler yoluyla doğrudan ABD'yi etki altına almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 22:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • İYİ PARTİLİ İYİ PARTİLİ 49 dk önce
    Bizde Sayın muhteremden bunu bekliyoruz Abd üslerini vurmasını.Ve yetmedi NATO nun Türkiye üslerini kapatmasını yetmedi Notadan çıkmasını Yapar mı? hiç sanmıyoruz.Peki ne yapar daha önce Irak ta ve Suriye de ne yaptı ise onu Abd nin izin verdiği yere kadar girer (20 km idi sanırım) sonra bize çık derler çıkarız.Olacak olan budur gerisi iç politikada gaz alma.Girilecek yerin km si için Abd ile görüşmelere yakında başlarlar.
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