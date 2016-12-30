Cloudflare

Lüks yat sektörü büyüyor

Türkiye'nin lüks ve ultralüks tekne yapımındaki lideri Antalya Serbest Bölge'de bu yıl toplam 35 yat projesi tamamlanarak, sahiplerine teslim edildi. Geçen yıl 83 milyon dolar olan yat ihracatı geliri bu yıl yüzde 63 artarak 135 milyon dolara yükseldi.

Lüks yat sektörü büyüyor
Eklenme: 30 Aralık 2016, 11:31
Bu haber 568 kez okundu

Antalya Serbest Bölge'de bu yıl denize indirilip sahibine teslim edilen lüks ve ultralüks yat sayısı 35'e yükseldi. Bu yatların toplam satış değerinin 135 milyon dolar olduğunu açıklayan ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, geçen yıl denize indirilen yat sayısının 38 olduğunu, ancak metre ve gelir anlamında bu yıl geçen yılın çok üzerinde rakamlara ulaşıldığını kaydetti.

Geçen yılki 38 yatın toplam metre uzunluğunun 583, gelirinin ise 83 milyon dolar olduğunu belirten Zeki Gürses, bu yıl 35 yatın toplam uzunluğunun 766 metre ve gelirinin de yüzde 63 artışla 135 milyon dolar olduğunu söyledi.

Lükste sınır tanımıyorlar

Bu yıl imal edilen lüks ve ultralüks yatların 10 metreden başlayıp 60 metre uzunluğa kadar değiştiğini anlatan Zeki Gürses, bu yatlar arasında Alya Yatçılık firmasının, İngiliz işadamı müşterisi için imal ettiği ve uzunluğu 60 metre 20 santimetre olan 30 milyon dolarlık 'Samurai' ve Sarp Yatçılık firmasına ait 22.5 milyon Euro değerindeki 'Sarp 46' adlı süper lüks yatların bulunduğunu da söyledi.

Bu yıl dikkat çeken yatlar arasında Alya Yatçılıkın 41 metrelik 'Rüya', Vosmarin Yatçılıkın 40 metrelik 'Moss' adlı çelik gövde yelkenlisi, Damen Yatçılıkın 53 metre ticari taşımacılıkta kullanılan teknesi, Ares Yatçılıkın 24-34 metre boylarındaki sahil güvenlik tekneleri de dikkat çekiyor.

Dünyanın ilk güneş enerjili teknesi

Bu yıl Antalya Serbest Bölge'de önemli bir ilk de yaşandı. ARC Yatçılık tarafından tamamıyla güneş enerjisiyle çalışan lüks yat üretildi. 'Solarwave 62' adlı 19 metrelik karbon-elyaf malzemeden üretilen ve kamaralarından salonuna lükste sınır tanımayan katamaran yatın üstü güneş panelleriyle donatıldı. Aküler tamamıyla dolu haldeyken denizde 20 saat kesintisiz yol alabilen lüks yat, yakıt yerine güneş enerjisi kullandığı için denizi de kirletmiyor.

Bu yılki satışların ise ABD, Hollanda, İngiltere, Katar, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Panama gibi ülkelere yapıldığı dile getirildi.

 
EtiketlerİngiltereTürkiyeABDAntalyaBirleşik Arap EmirlikleriKatarHollandaRomanya
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın'dan kötü haberÇeyrek altın'dan kötü haber

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla…

MAREV’de ekonomi paneliMAREV’de ekonomi paneli

Dünya Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt, Türkiye’nin bu coğrafyanın merkezi olduğunu…

TETAŞ temin edeceği enerji miktarını açıkladıTETAŞ temin edeceği enerji miktarını açıkladı

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından yerli…

Emekli promosyonu ne kadar? Nasıl ödenecek? Ne zaman ödenecekEmekli promosyonu ne kadar? Nasıl ödenecek? Ne zaman ödenecek

Emekliye ödenecek promosyonlar belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım, açıklamasında aylık…

Kahve sektörü büyümeyi sürdürüyorKahve sektörü büyümeyi sürdürüyor

Uluslararası Kahve Organizasyonu’nun istatistiklerine göre Türkiye’de kahve tüketimi ortalama yüzde…

Araç sahiplerine yılın son şoku!Araç sahiplerine yılın son şoku!

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine…

12 yaşındaki Emre Demir'e Barcelona'dan davet12 yaşındaki Emre Demir'e Barcelona'dan davet

Kayserispor'un 12 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Barcelona kulübünden davet aldı.…

Uyuşturucu satıcısından gazeteciye şok sözler!Uyuşturucu satıcısından gazeteciye şok sözler!

Bursa'da TIR'da taşıdığı 114 kilogram uyuşturucu ile yakalanan sürücü "Kime…

Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda testler başladıBakü-Tiflis-Kars demir yolunda testler başladı

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı sona doğru yaklaşıyor. Hattın Gürcistan-Türkiye arasındaki…