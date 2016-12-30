Lüks yat sektörü büyüyor

Antalya Serbest Bölge'de bu yıl denize indirilip sahibine teslim edilen lüks ve ultralüks yat sayısı 35'e yükseldi. Bu yatların toplam satış değerinin 135 milyon dolar olduğunu açıklayan ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, geçen yıl denize indirilen yat sayısının 38 olduğunu, ancak metre ve gelir anlamında bu yıl geçen yılın çok üzerinde rakamlara ulaşıldığını kaydetti.



Geçen yılki 38 yatın toplam metre uzunluğunun 583, gelirinin ise 83 milyon dolar olduğunu belirten Zeki Gürses, bu yıl 35 yatın toplam uzunluğunun 766 metre ve gelirinin de yüzde 63 artışla 135 milyon dolar olduğunu söyledi.



Lükste sınır tanımıyorlar



Bu yıl imal edilen lüks ve ultralüks yatların 10 metreden başlayıp 60 metre uzunluğa kadar değiştiğini anlatan Zeki Gürses, bu yatlar arasında Alya Yatçılık firmasının, İngiliz işadamı müşterisi için imal ettiği ve uzunluğu 60 metre 20 santimetre olan 30 milyon dolarlık 'Samurai' ve Sarp Yatçılık firmasına ait 22.5 milyon Euro değerindeki 'Sarp 46' adlı süper lüks yatların bulunduğunu da söyledi.



Bu yıl dikkat çeken yatlar arasında Alya Yatçılıkın 41 metrelik 'Rüya', Vosmarin Yatçılıkın 40 metrelik 'Moss' adlı çelik gövde yelkenlisi, Damen Yatçılıkın 53 metre ticari taşımacılıkta kullanılan teknesi, Ares Yatçılıkın 24-34 metre boylarındaki sahil güvenlik tekneleri de dikkat çekiyor.



Dünyanın ilk güneş enerjili teknesi



Bu yıl Antalya Serbest Bölge'de önemli bir ilk de yaşandı. ARC Yatçılık tarafından tamamıyla güneş enerjisiyle çalışan lüks yat üretildi. 'Solarwave 62' adlı 19 metrelik karbon-elyaf malzemeden üretilen ve kamaralarından salonuna lükste sınır tanımayan katamaran yatın üstü güneş panelleriyle donatıldı. Aküler tamamıyla dolu haldeyken denizde 20 saat kesintisiz yol alabilen lüks yat, yakıt yerine güneş enerjisi kullandığı için denizi de kirletmiyor.



Bu yılki satışların ise ABD, Hollanda, İngiltere, Katar, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Panama gibi ülkelere yapıldığı dile getirildi.