Lüks villada tabancayla intihar

Olay, Sabah saatlerinde Döşemealtı İlçesi, Yeşilbayır Mahallesi'de bulunan bir site içindeki villada meydana geldi. Kereste ve içecek ticaretiyle uğraşan ancak son günlerde işlerinin kötü gittiği belirtilen Osman Borazanoğlu'dan haber alamayan bir arkadaşı, oturduğu villaya gitti. Burada arkadaşının elinde tabancayla yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler, Osman Borazanoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde parmak izi incelemesi yapan polis, Borazanoğlu'nun tabancası ile başına ateş etmek suretiyle intihar ederek yaşamına son verdiği tespit etti. Borazanoğlu'nun intihar öncesi ailesine hitaben, 'Beni aile meclisi olarak evlatlıktan 'ret' etmişsiniz. Ben de sizi bırakıp gidiyorum' diye not bıraktığı ortaya çıktı. Borazanoğlu'nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.