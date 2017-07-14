Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Lüks telefon markası Vertu kepenk indirdi

Ürettiği lüks ve pahalı telefonlarla bilinen Vertu iflas ettiğini açıkladı. Hakan Uzan'ın 4 ay önce satın aldığı şirketin sözcüsü "Vertu tasfiye sürecine girdi ve artık bana da maaş ödemiyorlar" dedi.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:28
Lüks telefon markası Vertu kepenk indirdi

Hakan Uzan'ın Mart ayında satın aldığı lüks İngiliz telefon markası Vertu'nun tasfiye edileceği açıklandı.

Pırlanta ve değerli metallerle kaplı telefonlar satan Vertu son yıllarda finansal sıkıntılar yaşıyordu. Uzan Vertu'yu, Kıbrıs'taki şirketi Baferon Ltd. üzerinden 50 milyon sterline (yaklaşık 230 milyon lira) almıştı.

BBC'nin haberine göre, teknoloji uzmanları Vertu'nun benzer şirketlerle rekabet etmekte zorlandığını ifade etmişti. Vertu'nun Signature telefonları 11 bin sterlinden (yaklaşık 50 bin lira) başlarken 18 karat kırmızı altın telefonu ise 39 bin 100 sterline (yaklaşık 180 bin lira) satılıyor.

Şirketin sözcüsü "Vertu tasfiye sürecine girdi ve artık bana da maaş ödemiyorlar" dedi.

Hakan Uzan, Mart ayında şirketi Çinli sahibinden satın almıştı. Uzan, şirketi 1,9 milyon sterlinlik yatırımla iflastan kurtarmayı hedeflese de şirketin 128 milyon sterlin bütçe açığı bulunuyordu.

IHS Technology analisti Ian Fogg, "Çok az sayıda telefon üretip çok yüksek fiyatlara satıyorlardı. Bu çok sıra dışı" yorumunda bulundu. Fogg'a göre Vertu'nun son model telefonları ekranlarında sentetik safir kullanıyor. Bu Apple'ın iPhone'larda kullanmayı planladığı fakat üretimindeki sıkıntılar nedeniyle vazgeçmek zorunda kaldığı bir teknolojiydi.

1998'de Nokia tarafından kurulan Vertu 2012'de satılmış, şirket o tarihten itibaren Nokia'nın Symbian işletim sistemini bırakarak Google'ın Android sistemini kullanmaya başlamıştı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:28
  1. Google
  2. Kıbrıs
  3. Apple
  4. Nokia
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyada Filistin halkına çağrı
    1. Sosyal medyada Filistin halkına çağrı
    2. Isparta'da kesilen ağacını omuzladı,..
    3. Adana'da dikenli incirle serinliyorlar
    4. Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor
    5. Zlatan Ibrahimovic LA Galaxy ile..
    6. 'FETÖ'cülerin idamını görürsem çoluk..
    7. Göztepe çıldırdı! Bir transfer daha
    8. Turkcell'den 15 Temmuz'a özel iletişim..
    9. Skandal tişörte tokat gibi cevap!
    10. "Kur'an-ı Kerim'i okuyan güzel..
    11. Östersunds’ta, golleri atan iki..
    12. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı..
    13. Formula 1'de sıradaki durak...
    14. Cengiz Özyalçın: Canımdan Can Gitti
    15. Trafik kazasında traktör ikiye ayrıldı
    16. Suikast timini nasıl yakaladıklarını..
    17. Galatasaraylı taraftardan sosyal..
    18. Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli 82..
    19. Arap ülkelerinden geri vites!..
    20. Cuntacı hainlere geçit vermeyen..
    Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
    Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Skandal tişört sonrası flaş karar!
    Skandal tişört sonrası flaş karar!