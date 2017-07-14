Lüks telefon markası Vertu kepenk indirdi

Hakan Uzan'ın Mart ayında satın aldığı lüks İngiliz telefon markası Vertu'nun tasfiye edileceği açıklandı.

Pırlanta ve değerli metallerle kaplı telefonlar satan Vertu son yıllarda finansal sıkıntılar yaşıyordu. Uzan Vertu'yu, Kıbrıs'taki şirketi Baferon Ltd. üzerinden 50 milyon sterline (yaklaşık 230 milyon lira) almıştı.

BBC'nin haberine göre, teknoloji uzmanları Vertu'nun benzer şirketlerle rekabet etmekte zorlandığını ifade etmişti. Vertu'nun Signature telefonları 11 bin sterlinden (yaklaşık 50 bin lira) başlarken 18 karat kırmızı altın telefonu ise 39 bin 100 sterline (yaklaşık 180 bin lira) satılıyor.

Şirketin sözcüsü "Vertu tasfiye sürecine girdi ve artık bana da maaş ödemiyorlar" dedi.

Hakan Uzan, Mart ayında şirketi Çinli sahibinden satın almıştı. Uzan, şirketi 1,9 milyon sterlinlik yatırımla iflastan kurtarmayı hedeflese de şirketin 128 milyon sterlin bütçe açığı bulunuyordu.

IHS Technology analisti Ian Fogg, "Çok az sayıda telefon üretip çok yüksek fiyatlara satıyorlardı. Bu çok sıra dışı" yorumunda bulundu. Fogg'a göre Vertu'nun son model telefonları ekranlarında sentetik safir kullanıyor. Bu Apple'ın iPhone'larda kullanmayı planladığı fakat üretimindeki sıkıntılar nedeniyle vazgeçmek zorunda kaldığı bir teknolojiydi.

1998'de Nokia tarafından kurulan Vertu 2012'de satılmış, şirket o tarihten itibaren Nokia'nın Symbian işletim sistemini bırakarak Google'ın Android sistemini kullanmaya başlamıştı.