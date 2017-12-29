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Lüks sitede dehşet! İki kadını vurup kaçtı

Beylikdüzü'nde lüks sitede bir şahıs iki kadını evin içinde silahla vurarak yaraladı.

29 Aralık 2017 Cuma 10:27
Lüks sitede dehşet! İki kadını vurup kaçtı

Beylikdüzü'nde lüks bir siteye gelen kimliği belirsiz silahlı bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadının evine girip, kadını ve ev arkadaşını silahla vurarak kaçtı. Saldırganı yakalama çalışmaları devam ederken, kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Olay sabah saatlerinde Beylikdüzü Mimar Sinan Caddesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, silahlı kimliği belirsiz bir şahıs sevgilisi olduğu iddia edilen kadının evine girdi. Birinin evine girdiğini anlayan kadın korkudan tuvalete saklandı. Şahıs tuvalete saklanan kadını silahla vurarak ağır yaraladı. Daha sonra evde bulunan kadının ev arkadaşını da yaralayıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı.Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Beylükdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki kadını vurarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 10:27
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