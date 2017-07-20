Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Lüks otomobilde hava yastığı dehşeti! Hava yastığı açıldı, içinden fırlayan cisim…

İşadamı Abdullah Tarakçı, önündeki otomobile çarptığı sırada açılan hava yastığının kurbanı oldu. Hava yastığının içinden fırlayan cisim, işadamının boğazını kesti. Tarakçı yoğun bakımda.

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:18
Lüks otomobilde hava yastığı dehşeti! Hava yastığı açıldı, içinden fırlayan cisim…

İzmir'in Gaziemir ilçesinde iki lüks otomobilin karıştığı trafik kazasında, işadamı Abdullah Tarakçı'nın kullandığı otomobilin açılan hava yastığı işadamının boğazını kesti. Hava yastığının içinden kaza anında 13 santimetrelik parça fırladığı ve Tarakçı'nın boğazını kestiği kaydedildi. Ağır yaralanan işadamının kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşı verdiği kaydedildi.

Olay geçtiğimiz hafta Gaziemir Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Sakarya'daki Tarakçıoğlu İnşaat'ın sahibi işadamı Abdullah Tarakçı, yönetimindeki lüks otomobiliyle seyir halindeyken öndeki bir başka lüks otomobilin ani durması sonucu kaza yaptı. Kazanın ardından Tarakçı'nın otomobilindeki hava yastıkları açıldı. Devreye giren hava yastığının içinden çıkan 13 santimetrelik bir cisim talihsiz adamın çenesinin sol tarafından girerek dişlerini, dilini, nefes borusunu ve şah damarının yanındaki damarları parçaladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü aracından indiğinde Tarakçı'nın kanlar içinde kaldığını görerek durumu 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Tarakçı'yı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede ameliyata alınan Tarakçı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 08:18
  1. izmir
  2. işadamı
  3. cip
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maaşlar bu hafta hesapta… Kim ne kadar alacak? İşte detaylar
    1. Maaşlar bu hafta hesapta… Kim ne kadar..
    2. Galatasaray'dan Tosiç bombası!
    3. Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk'..
    4. FETÖ'cü hainlerle ilgili çarpıcı detay
    5. Tansu Çiller: BÇG belgelerini Akşener..
    6. Aykut Kocaman'dan transfer duyurusu!
    7. Fransa'nın 'OHAL' kurnazlığı! Kabul..
    8. Diriliş Ertuğrul kadar olay olacak..
    9. İpler iyice gerildi: Paramızı geri..
    10. Chelsea Alvaro Morata'yı açıkladı
    11. Almanya felaketi yaşadı! Sokaklarda..
    12. Yeni Bakanlar Kurulu'nun yaş..
    13. Kars'ta 'yeşil liste'deki terörist..
    14. Trump’ın papazı da CIA otelindeymiş!
    15. Dolu yüzlerce kuşu telef etti
    16. Donald Trump'ın oğlu ve damadı..
    17. CHP'den skandal çıkış: Kabul etmeyiz
    18. Dolar güne nasıl başladı?
    19. Bulgaristan’dan Türk Akımı duyurusu
    20. CHP'den yeni eylem kararı! Bugün..
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!