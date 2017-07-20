Lüks markaların gözleri Bodrum'da

Uluslararası turizm yatırımlarında önemli bir merkez haline gelen Bodrum, yerli ve yabancı firmaların radarına girdi. Lüks otel markaları Bardakçı Koyu'nda Emrağ İnşaat tarafından hayata geçirilen 'Rebis Bodrum' projesini markaja aldı. Swissotel, Mandarin Oriental, LUX Bodrum Resort&Residences, Paramount Hotels&Resorts ve BanyanTree'nin ardından yine Türkiye'ye Bodrum'dan girmeyi amaçlayan Millennium and Copthorne Hotels, Armani, Bvlgari ve Hilton Grubu'nun yeni markası Curioby Hilton'un Rebis Bodrum'u istediği iddia ediliyor. İddialara sözleşme gereği sessiz kalan Emrağ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Amrağ, "Bodrum'un merkezine çok yakın ve dingin bir denizle iç içe Rebis Bodrum, Da Vinci'nin tabloları gibi. Başkası yok. Bu sebeple proje için gelen otoban otelcilerini reddettik. Projeye ilgi gösteren markalar var ancak kendimiz de işletebiliriz" dedi.

40 YATLIK İSKELE VAR

'Rebis Bodrum'da tekne bağlama ruhsatı da olduğu bilgisini veren Amrağ, 200 metre sahile sahip projenin 35-40 yatlık bir yanaşma iskelesi olacağını söyledi. 45 dönümde inşa edilen Rebis Bodrum, iki etaptan oluşuyor. İlk etabı 20 müstakil rezidanstan oluşan Rebis Bodrum Exclusive Residences'in inşası bitti. Rezidenslardan 4'ü de 3.2 milyon ile 5 milyon eurodan satışa çıktı. Otel ve rezidens projesinin yatırım değeri ise 350 milyon euro.

BODRUM'U 12 AYA YAYMAK GEREK

Sabah'ın haberine göre, Bodrum'un Cannes, Nice ve Saint Tropez'ye kıyasla şehir ve deniz hayatı açısından önde olduğuna dikkat çeken Kadri Amrağ, "Bodrum lüks markaların ilgisini çekiyor. Bodrum'da turizmi 12 aya yaymak için şartlar oluşuyor" dedi. Emrağ İnşaat'ın 2009'a kadar kamu müteahhitliğinde önemli işlere imza attığını anlatan Amrağ, şu anda butik ve lüks projelere odaklandıklarını söyledi. Amrağ, Rebis Bodrum olarak, projede sağlık turizmi ve detoks merkezi konseptiyle ilgili önümüzdeki ay bir işbirliğini açıklayacaklarını da söyledi.

KİRALAMA HİZMETİ VAR

İlk etapta yer alan 4 yatak odalı 4 rezidansın da Emrağ İnşaat tarafından kiraya verileceğini kaydeden Kadri Amrağ, denize sıfır inşa edilen otelin 2018'de açılacağını söyledi. Otel, 74 otel oda ile 33 müstakil rezidanstan oluşuyor.