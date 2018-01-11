Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Lüks hayatlarını böyle sonlandı

Sosyal medya hesapları ve mail adreslerindeki özel fotoğraflarla şantaj yapan çete Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nin operasyonuyla çökertildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 13:07
Lüks hayatlarını böyle sonlandı

Bir AVM’de yakalanan 14 çete üyesinin şantajdan elde ettikleri paralarla lüks hayat yaşadıkları ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinin haberine göre: Son günlerde sosyal medya hesaplarının peş peşe çalınarak sahiplerine şantaj yapılması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Araştırmalarda, hesapları çalınan kişilerin sözde banka reklamlarını tıkladıktan sonra mağdur oldukları tespit edildi.

Olta (fishing) yönteminin polise başvuran mağdurları toplamda 2019 kişiydi. Polisin yaptığı çalışmada çete üyelerinden birinin IP adresi tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Lüks hayatlarını böyle paylaştılar Operasyonla yakalandılar.

İtiraflarında, diğer çete üyelerinin bir AVM’de buluşacakları bilgisini de verdi. AVM’de güvenlik önlemi alan polisler, operasyonda 13 çete üyesini daha gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 11 bilgisayar, 19 cep telefonu, 15 bin 587 lira, 21 sim kart, 19 kredi kartı, banka dekontları, harici diskler, hafıza kartları ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan çetenin elebaşı Mehmet Ş.’nin lüks cipine ise suçtan elde edilen gelirden kazanıldığı iddiasıyla el konuldu. Çete üyelerinin haksız kazanç sağladıkları paralarla sürdükleri lüks yaşamları ve dolandırıcılıkla elde ettikleri paralarla çekildikleri fotoğrafları da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i tutuklandı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 13:07
  1. AVM
  2. çete
  3. sosyal medya
  4. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türklere tehdit mektubu! 'Sonunuz gelir'
    1. Türklere tehdit mektubu! 'Sonunuz gelir'
    2. Narkozun etkisiyle söylediği şarkı..
    3. ABD'den skandal Azerbaycan kararı!
    4. Beyniniz sizi yanıltabilir!..
    5. 'Yatırımcının her sorusu bu ofiste..
    6. Siyonistler işgale devam ediyor
    7. Öldürdükleri gencin ailesine dava..
    8. ABD'den Fetullah Gülen açıklaması
    9. Daha üretilmeden satılıyor! Yok olma..
    10. Lüks hayatlarını böyle sonlandı
    11. Haberi duyan 7 köy ayağa kalktı!
    12. Türkiye'de ilk Bitcoin soygunu!
    13. Savaş gemileri kritik bölgeye girdi,..
    14. Akşener, İyi Parti'nin oy oranını..
    15. Türkiye’nin saygın hocaları bu okulda..
    16. Asker ailelerinden o ücret alınmayacak
    17. Hatipoğlu'na cinlerle ilgili tüyler..
    18. Artık erkekler için de o kadar önemli..
    19. Türkiye, Rusya ve İran arasında..
    20. İki kent arası 3,5 saate iniyor
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 11.01.2018
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama