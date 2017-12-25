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Lüks araçlar çürümeye terk edildi… Ne soran var ne alan!

Adana’da 200’ü lüks olmak üzere toplam 800 araç yediemin otoparkında çürümeye terk edildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:01
Lüks araçlar çürümeye terk edildi… Ne soran var ne alan!

Kredi, vergi, muayene ve sigorta sorunları nedeniyle haciz edilen ya da trafikten men edilen 200’ü lüks toplam 800 araç, Çukurova ilçesindeki Sonbey Yediemin Otoparkı’nda çürümeye terk edildi. Bazı araçlar uzun yıllar önce bırakılması nedeniyle otopark ücretleri kendi değerlerini aştı. Otopark yetkilileri, araç fiyatlarının 20 milyon TL’yi geçtiğini bildirdi.

“2009’dan bu yana araçlar var”

Sonbey Yediemin Otoparkı sahibi Hasan Basri Pamuk, 2009 yılından bu yana otopark işletmeciliği yaptığını belirterek, “2009 tarihinden yatan araçlar var burada. Sıkıntı yaşıyoruz bizde, başına bir şey gelebiliyor. Biz parasal yönden de alacağımızı alamıyoruz” diye konuştu.

“ARAÇLARIN HURDAYA AYRILMASI LAZIM”

Otoparkta 200’ü lüks otomobil olmak üzere toplam 800 aracın bulunduğunu ifade eden Pamuk, bazı araçların otopark ücretinin değerini aştığını belirterek, “Bu araçları korumak için 10 kişi çalışıyor. Genellikle hacizli, muayenesiz ve sigortasız araçlar geliyor. Bu araçların hurdaya ayrılması lazım. Maddi değeri de yok bazı araçların” ifadelerini kullandı.

“BU İŞ ÇOK SAĞLIKLI İLERLEMİYOR”

Otoparka geldikten sonra 6 ay içerisinde alınmayacak araçlar için satma yetkileri olduğunu ancak satışı gerçekleştiremediklerini kaydeden Pamuk, “Bu iş çok fazla sağlıklı ilerlemiyor. Bizim alacağımızı bile tahsil edebilmemiz için neredeyse 5 bin TL’ye yakın para harcamamız gerekli. Bunun kolaylaştırılması lazım” şeklinde konuştu.

Hasan Basri Pamuk, otoparkta bin adetten fazla motosiklet olduğunu da sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 11:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • OsmanOsman2 sa önce
    Devlet bunları borcunu silerek hurdaya ayırmalı.kendisi yapmalı
  • FarukFaruk3 sa önce
    Bu sorun bir an evvelhalledilmeli .Bir ay önce yalova da öyleydi .Kim bilir bilmediğimiz daha nereler var
  • Mustafa Eryılmaz Mustafa Eryılmaz 3 sa önce
    Satışı yapılamıyorsa sahibine geri versinler.
  • Osmanlı1453Osmanlı14534 sa önce
    Al sana faiz kredi belası. Milletce müstehak olmadak vermez Cenab-ı Allah . Birde bu belalrın aile içinde, manevi hallerde ve vucuda hastalık olarak dönmesi belaları var. Allah ıslah etsin hayırla cümlemizi.aminnnn. kahrolsun faiz lobisi kahrolsun rostchild ve ona hizmet eden ahmaklar.guruhu
  • NN4 sa önce
    BUNLARI MAHKEMEKANALIYLA İHTARGÖNDERİP SÜRE VERILMELİ BU SÜREDEN SONRABULUNAMIYOR SAPARKCİYA KALMALI VEYA SİGORTA KASKO İŞLERİVARSA BİRAZ YARDIMCI OLABİLİR
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