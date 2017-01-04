Luciano Narsingh: Umarım transfer gerçekleşir

Galatasaray'ın istediği Hollandalı futbolcu Luciano Narsingh sarı kırmızılı ekibin kendisi ile ilgilendiğini doğruladı. Eğer taraflar anlaşırsa transfer gerçekleşecek.

Luciano Narsingh: Umarım transfer gerçekleşir
Eklenme: 04 Ocak 2017, 21:17
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Galatasaray, PSV ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Luciano Narsingh ile ilgileniyor. Hollandalı futbolcu yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendisi ile ilgilendiğini doğruladı. Dursun Özbek'in İstanbul'da menajeri ile görüştüğü futbolcuyu Premier Lig ekiplerinden Swansea de kadrosuna katmak istiyor.

Luciano Narsingh'in açıklamaları:

  • Galatasaray ve Swansea'nin benimle ilgilendiklerini biliyorum. Ne olacağını göreceğiz. Umarım gerçekleşir. Gerçekleşmezse PSV formasını giymeye devam edeceğim. Aceleci davranmıyorum. Burada harika takım arkadaşlarım var.





 
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