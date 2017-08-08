Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Lucescu'nun üçüncü yardımcısıda belli oldu

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne atanan Mircea Lucescu, teknik ekibini oluşturuyor. Rumen hoca, Tayfur Havutçu ve Levent Şahin'den sonra üçüncü yardımcısını da belirledi. Teknik ekibe Bülent Akın da dahil ediliyor.

08 Ağustos 2017 Salı 01:19
Lucescu'nun üçüncü yardımcısıda belli oldu

A Milli Takım'da Fatih Terim dönemi sonrası yeni bir yapılanma sürüyor. Ay-Yıldızlı çatı altında Mircea Lucescu'nun patronluğunda yeni teknik kadro da şekillenmeye başladı.

Rumen teknik adamın resmi imzayı attıktan sonra yardımcılığına atanan Tayfur Havutçu ve Terim döneminde de görevde bulunan Levent Şahin'in ardından üçüncü isim de belli oldu.

Aslan'da çalışmışlardı

Sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir atama ile Bülent Akın da A Milli Takım teknik kadrosuna dahil edildi.

Lucescu'nun, Galatasaray'ı çalıştırdığı 2000-2002 yıllarında Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosunda yer alan Akın, Rumen hocanın gözdelerinden olmayı başarmıştı.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 01:19
  1. Lucescu
  2. bülent akın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşun annelik duygusu ağır basıyor...
    1. Kuşun annelik duygusu ağır basıyor...
    2. Batman'da PKK'ya ait mühimmatlar ele..
    3. Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün yerini..
    4. Hükümetten camide nikah açıklaması
    5. Süper Lig ekibinden Alex Song bombası
    6. Yönetmen rica etti. Belediye Başkanı..
    7. Lucescu'nun üçüncü yardımcısıda belli..
    8. BES'ten çıkanlara üzücü haber!
    9. Memur zammından kötü haber
    10. Fetö'nün alevi sorumlusu öğretmen..
    11. Organik hoşaf projesi finale kaldı
    12. Bir yarbay ve yardımcısı esir alındı
    13. Terör örgütü PKK'dan havan topu..
    14. Türkiye'nin her yerinden görüldü
    15. Pakistan'da bombalı saldırı: 22 yaralı
    16. Türkiye ve Katar'dan gövde gösterisi!
    17. Yalovalı karateciler Gaziantep’te 2..
    18. Van’da elektrik kesintisi sorunu
    19. Bolvadin’de jandarmadan uyuşturucu..
    20. FETÖ şüphelisinin içinde bulunduğu..
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    30 yıl içinde dünya çökecek dedi silah stokladı!
    30 yıl içinde dünya çökecek dedi silah stokladı!
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    İslam dünyasını ayağa kaldıracak haber!
    İslam dünyasını ayağa kaldıracak haber!