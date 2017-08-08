Lucescu'nun üçüncü yardımcısıda belli oldu

A Milli Takım'da Fatih Terim dönemi sonrası yeni bir yapılanma sürüyor. Ay-Yıldızlı çatı altında Mircea Lucescu'nun patronluğunda yeni teknik kadro da şekillenmeye başladı.



Rumen teknik adamın resmi imzayı attıktan sonra yardımcılığına atanan Tayfur Havutçu ve Terim döneminde de görevde bulunan Levent Şahin'in ardından üçüncü isim de belli oldu.



Aslan'da çalışmışlardı



Sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir atama ile Bülent Akın da A Milli Takım teknik kadrosuna dahil edildi.

Lucescu'nun, Galatasaray'ı çalıştırdığı 2000-2002 yıllarında Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosunda yer alan Akın, Rumen hocanın gözdelerinden olmayı başarmıştı.

Kaynak:Fanatik