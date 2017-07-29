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Lucescu'dan Tudor sözleri

Yeni sezon için iyi transferler yapıldığını kabul eden Rumen hoca, ahengi sağlamanın önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, Igor Tudor için de “Genç ve iştahlı. Ancak bazı konularda kendini geliştirmesi gerekiyor” dedi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:22
Lucescu'dan Tudor sözleri

Galatasaray’ın üst akıl için temas kurduğu Mircea Lucescuyapılan transferleri beğendiğini söyledi, ancak ahengi sağlamanın her şeyden önemli olduğunu vurguladı.
 
Rumen teknik adamın Bükreş’te kendisine teklifte bulunan Galatasaray Genel Sekreteri Can Topsakal’a, “Galatasaray bu sezon önemli transfer yaptı. Bunu görüyorum. Ancak önemli olan ahengi sağlamak. Florya’da bu ahenk sağlanırsa başarı neden gelmesin?” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.
 
‘Süre istedi’

Luce’nin Tudor’la ilgili olarak ise “Genç ve iştahlı. Ancak bazı konularda kendini geliştirmesi gerekiyor” dediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam göreve gelmesi halinde Tudor’a dokunmayacağını da net bir şekilde dile getirdi. Lucescu’nun göreve gelmesi halinde oğlu Razvan’ı takıma getireceği söylentilerine de gülerek “Sizden asla böyle talebim yok” ifadesini kullandığı bildirildi.
 
Lucescu ile yaptığı görüşmeyi anlatan Genel Sekreter Can Topsakal, tecrübeli çalıştırıcının tekliflerine sıcak baktığını söyledi. Planlarını tek tek Lucescu’ya aktardığını belirten Topsakal, “Lucescu, teklifimize olumlu yaklaştı. Takımla ilgili detaylı bilgi talep etti ve 3-4 gün süre istedi. Önümüzdeki hafta başında sonuç netleşmiş olur” diye konuştu.

Luce’ye, Igor Tudor üzerinde genel koordinatörlük görevi önerdiklerini söyleyen genel sekreter, Tudor’un bu çalışmalarla ilgili görüşü konusunda ise, “Tudor yönetimin bu fikrine olumlu bakmasa, zaten bu yeni organizasyon yapısı için görüşmeleri yapmazdık” yorumunda bulundu.

Kaynak:Milliyet

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:22
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