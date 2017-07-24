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Lucescu'dan Galatasaray'a ilk cevap!

Östersunds faciası sonrası Galatasaray yönetiminin büyük çoğunluğu Tudor'u gönderip Lucescu'yu göreve getirmek istiyor. Lucescu da bu konuya sıcak bakıyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:23
Lucescu'dan Galatasaray'a ilk cevap!

Galatasaray Yönetimi salı günü kritik bir toplantı yapacak. Östersund faciası sonrası Hırvat teknik adama tepkiler artarken, Sarı-Kırmızılı yönetimde büyük bir çoğunluğun Tudor'un gönderilip Mircea Lucescu'nun takımın başına getirilmesini istediği öğrenildi.

LUCESCU'DAN GALATASARAY'A "OLUR"

Başkan Dursun Özbek'in de Tudor'dan rahatsız olduğu ancak diğer yöneticilere "Biraz daha bekleyelim. Tudor'a biraz daha zaman verelim. Ama kötü sonuçlar ve kötü futbol devam ederse o zaman operasyon yaparız" dediği ortaya çıkmıştı. Ancak Sarı- Kırmızılı yöneticiler Rumen teknik adamla temas kurup Galatasaray'a gelip gelemeyeceğini sordular. Lucescu'nun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve "Seve seve gelirim" yanıtı verdiği öğrenildi.

BELHANDA BİR SNEIJDER DEĞİL!

Süper Kupa kazandırıp, ligde şampiyon yaptığı Galatasaray ile ilgili fikirlerini de söyleyen Lucescu "Galatasaray da iyi bir kadro kurdu… Gomis, Maicon, Belhanda önemli transferler. Gomis'i bir tarihte ben de almak istemiştim. Belhanda'yı Dinamo Kiev'deyken tanırım. Ayaklarını raket gibi kullanır, yumuşak bileklere sahip. Topla oynarken çok çabuk patlamalar yapabilen driplingi iyi olan biri… Sneijder'le birlikte iyi iş yaparlar. Belhanda ve Sneijder ikisi de farklı özellikleri olan ve birbirlerini tamamlayabilecek oyuncular. Ama Belhanda bir Sneijder değil" dedi.

ÖZBEK BİRAZ ZAMAN TANIMAK İSTİYOR

Lucescu ile görüşen yöneticilerin salı günü bu konuyu bir kez daha gündeme getireceği ve Tudor'la yolların ayrılmasını isteyecekleri ortaya çıktı.

Galatasaray'ın fazla zaman kaybetmemesi gerektiğini düşünen yöneticiler Lucescu'nun yeni transferlerle güçlenen kadroyu daha iyi oynatacağını düşünüyor. Ancak Başkan Dursun Özbek'in yöneticilerin bu isteğine şimdilik olumlu yanıt vermeyeceği ve biraz daha beklemeyi tercih edeceği ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:23
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