Lucescu'dan flaş 'yabancı futbolcu' açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TRT Spor'da yayınlanan 'Stadyum Özel'de Ersin Düzen'in sorularını yanıtladı. Rumen teknik adam gündeme ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Luce'nin açıklamaları:

"14 yıl önceki halime göre akıllandım. Bu zaman zarfında Türk futbolunu yakından izledim. Fatih Terim'in kurduğu genç kadro çok iyiydi. Cengiz, Hakan... Maalesef bu oyuncular başka takımlara gitti ve oynayamadı. U-21'de Ersoy, Erdoğan, Abdülkadir gibi isimler var... Bu oyuncular Milli Takım'ın geleceği olabilirler. Geleceğin ekibini kuracağız. Kolay olmayacak." "EMRE Belözoğlu, fizik olarak iyi durumda. Milli takıma yardım edebilecek tüm tecrübeli oyunculara, sağlık durumları el verdiği sürece kapımız açık."

Türklere güvensinler

"Yabancı oyuncuların Türkiye'ye gelmesini olumlu buluyorum. Genç Türk oyuncular, onlardan çok şey öğrenebilir. Ama bazı yabancılar gençlere engel olmamalı. 14 yabancıya karşı değilim. 14 yabancı varsa 14 de Türk var. Ancak %50-%50 olan bu oranı güzel kullanmak gerek. Ama bu dengeyi iyi kullanabilmek güzel. Süper Lig'de kalecilerin %70'i yabancı. Sağ beklerin %15'i Türk. Stoperlerin %25'i Türk... %30 Türk kaleci var, %25 stoper, %60 sol bek var. %30 orta saha, %20 Türk forvet var. Seçim yapmak zor. Antrenörlerden isteğim Türklere biraz daha güvensinler."

Emre beni dinlemedi

"Takımlarında şans bulamayan isimler var. Barcelona'nın teknik direktörü Valverde ile Arda'yı konuşmuştum. Arsenal'a, Galatasaray'a ya da Monaco'ya gidecekti ama olmadı. Biz Arda yüzünden Dünya Kupası'na gidemedik. Arda Türk futboluna çok şey katmış bir isim. Milli takıma dönmesi için yine ayağına giderim,. Emre Mor, Celta'yı seçti. İnter'e gitmesini söylemiştim ama dinlemedi. Enes Ünal da aradı. Villarreal'de oynayamıyor. Levante 7 maçlığına istemiş. Bende gitmesini söyledim."

Avrupa'da 2. sıradayız

Avrupa'da en çok yabancı oynatan ikinci ülke olduğumuzu dile getiren Mircea Lucescu, "Dünya Kupası eleme maçlarında hiçbir şekilde seçim hakkım yoktu. Baktığımda oyuncuların çoğu kendi takımlarında oynamıyordu. İlk maç kötü oynadık. Ama şunu söylemem gerekiyor. Problem oyuncuda değil. Önemli olan oyuncunun milli takıma nasıl geldiğidir" dedi.

Hücumda yaş ortalaması yüksek

Milli Takım'da hücum hattında yaş ortalamasının yüksek olduğunu belirten Lucescu, "Genç bir tek Cenk Tosun var. Açıkçası Altyapıya ve gençlere önem vermemiz lazım. 31 tane Avrupa ülkesi içinde 30. olmak Türkiye adına mümkün olmaması lazım. Ortalama yaşa bakarsanız 30 yaş. Çok yüksek Türkiye'nin yaş ortalaması. 3-4 sene sonra ne olacak? Bunu planlamamız gerek" dedi.

Euro 2024, Türkiye'ye çok yakışır

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Rumen teknik adam, "Bu ülkeye saygım var. Türkiye'de iyi işlere imza atacağımdan eminim. Türkiye Futbol Federasyonu ve yetkililer, Euro 2024 ev sahipliğini kazanmak için çok çalıştılar. Devlet de aynı şekilde iyi bir organizasyon yaptı. Türkiye'nin alt yapısı Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yok. Türkiye'deki statlar, Avrupa'da bulunmuyor" diye konuştu..