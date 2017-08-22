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Lucescu'dan flaş karar! O isim de geri dönüyor!

İki kez Ay-Yıldızlı formayı giyen, performansı inişe geçince son 5 milli maçta kadroya davet edilmeyen Tolga Ciğerci’ye yeniden kapılar açılıyor.

22 Ağustos 2017 Salı 10:05
Lucescu'dan flaş karar! O isim de geri dönüyor!

Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre Lucescu, Galatasaray'da sezona müthiş başlangıç yapıp 2 gol atan gurbetçi oyuncuyu Milli Takım’a davet etmeyi düşünüyor Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın en çok eleştirilen isimlerinden biri olan ve bu sezonun ilk iki haftasında sergilediği performans ve attığı iki golle göz dolduran tolga Ciğerci yeniden A milli takım’a doğru yelken açtı. en son Dünya Kupası grup elemelerinde 6 ekim ve 9 ekim 2016’da oynanan İzlanda ve Ukrayna maçlarında Fatih terim tarafından kadroya alınan ve her iki karşılaşmada da yarımşar devre forma giyen tolga, daha sonra performansı inişe geçince aday listesine alınmamıştı. 25 yaşındaki gurbetçi, 3’ü resmi, 2’si hazırlık olmak üzere son 5 milli maçta kadroda kendine yer bulamadı.

''TAM BİR GÖREV ADAMI''

Tolga’nın ilk iki hafta patlama yapması Milli Takım’ın yeni teknik patronu Mircea Lucescu’nun da dikkatini çekti. Rumen hocanın ‘tam bir görev adamı’ olarak gördüğü Tolga’yı yeniden Ay-Yıldızlı ekibe davet etmeyi planladığı öğrenildi. Gurbetçi oyuncuyu oldukça beğenen Lucescu’nun, 2 eylül’de Ukrayna, 5 eylül’de de Hırvatistan ile oynanacak kritik maçların kadrosuna Tolga’yı almasına kesin gözüyle bakılıyor. Lucescu’nun, henüz G.Saray’da ilk 11’de forma giyemeyen takım kaptanı Selçuk inan konusundaki kararını ise bu hafta vereceği bildirildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 10:05
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