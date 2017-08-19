Lucescu'dan flaş karar!

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra A Milli Takım’da kelimenin tam anlamıyla yepyeni bir sayfa açıldı. Ay Yıldızlılar’ın yeni patronu Lucescu, formaya veda eden Arda Turan ve Volkan Demirel gibi yıldızları kadroya döndürmek için düğmeye basarken, farklı açılımları da hayata soktu. Geçtiğimiz hafta Galatasaray antrenmanına giden ve hem Tudor hem de Selçuk İnan ile bir araya gelen deneyimli hocanın bundan sonraki süreçte de özellikle 4 büyüklerin çalışmalarını yerinde takip edeceği öğrenildi.



İZLENİYORSUNUZ



Bu yeniliğin amacı, yabancı serbestliği sebebiyle genelde kadrosunu yabancı oyunculardan oluşturan takımlardaki yerli futbolculara ‘izleniyorsunuz’ mesajı vermek ve maçlarda takip edilemeyenlerin son durumu antrenmanlarda görmek. Elbette Lucescu’nun tüm takımların idmanlarına yetişmesi söz konusu değil. Tam bu noktada da devreye Rumen çalıştırıcının yardımcıları girecek.



HERKES MEMNUN



Lucescu, ekibini sürekli bir değişimle antrenmanlarda görevlendirecek, düzenli olarak raporlar alacak. Ayrıca gerek gördüğü durumlarda takımların teknik direktörleriyle de bi araya gelecek ve onlardan da fikirlerini talep edecek. Bu gelişmeden hem yerli futbolcuların hem de kadroya giremeyen oyuncularını motivasyonda zorlanan teknik adamların bir hayli memnun olduğu öğrenildi.



RAKİPLERE DE YAKIN MARKAJ



A Milli TakımTeknik Direktörü Lucescu, sadece kendi ekibimizle ilgili değil, rakipler için de çok detaylı bir çalışma yürütüyor. Beyin takımına, Eylül ayı içinde oynayacağımız Ukrayna ve Hırvatistan’ı büyüteç altına alma talimatı veren Rumen hocanın gelecek olan rapor doğrultusunda planlarını şekillendirecek. Lucescu’nun kendisinin de bizzat Ukrayna ve Hırvatistan’ın son karşılaşmalarını bizzat izleyeceği dile getirildi.



İLK HAFTADA YARI YARIYA



Lucescu’nun en büyük sıkıntısı yabancı serbestliği sebebiyle ligde azalan yerli oyuncu sayısı. Öyle ki, Süper Lig’in 2017- 2018 sezonunun açılış haftasında bu durum rakamlarla da ortaya çıktı. Oynanan 9 mücadelede sadece 61 Türk futbolcu kadroda kendisine yer bulurken, yabancı sayısı ise 137’ydi.