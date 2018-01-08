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Lucescu'dan Fatih Terim sürprizi

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Galatasaray idmanını ziyaret etti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:48
Lucescu'dan Fatih Terim sürprizi

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman sırasında kulübe ziyarette bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. İkili bir süre sohbet etti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde, ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ile ligdeki ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.

 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 23:48
  1. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu
  2. Teknik Direktör Fatih Terim
  3. Galatasaray
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