Lucescu ve Emre Belözoğlu'ndan sürpriz oy!

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve kaptan Emre Belözoğlu'nun futbolda yılın en iyileri oylamasında verdiği oylar ortaya çıktı.

Mircea Lucescu, en iyi futbolcu oylamasında sırasıyla Messi, Ramos ve Modric'i seçerken teknik direktör tercihi ise Tite, Conte ve Simeone oldu.

Emre Belözoğlu'nun en iyi futbolcu oylaması ise sırasıyla Messi, Ronaldo ve Buffon olurken teknik direktör tercihleri Zidane, L. Enrique ve Allegri oldu.

Lucescu'nun yılın en iyi futbolcusu olan Ronaldo ve yılın en iyi teknik direktörü Zidane'a oy atmaması dikkat çekti.

Futbolcular

Lucescu'nun ilk 3'ü: Messi, Ramos, Modric

Emre Belözoğlu'nun ilk 3'ü: Messi, Ronaldo, Buffon



Teknik direktörler

Lucescu'nun ilk 3'ü: Tite, Conte, Simeone

Emre Belözoğlu'nun ilk 3'ü: Zidane, L. Enrique, Allegri