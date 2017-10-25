Lucescu ve Emre Belözoğlu'ndan sürpriz oy!
Futbolda yılın en iyileri oylamasında Cristiano Ronaldo en iyi futbolcu, Zinedine Zidane ise en iyi teknik direktör seçildi.25 Ekim 2017 Çarşamba 02:40
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve kaptan Emre Belözoğlu'nun futbolda yılın en iyileri oylamasında verdiği oylar ortaya çıktı.
Mircea Lucescu, en iyi futbolcu oylamasında sırasıyla Messi, Ramos ve Modric'i seçerken teknik direktör tercihi ise Tite, Conte ve Simeone oldu.
Emre Belözoğlu'nun en iyi futbolcu oylaması ise sırasıyla Messi, Ronaldo ve Buffon olurken teknik direktör tercihleri Zidane, L. Enrique ve Allegri oldu.
Lucescu'nun yılın en iyi futbolcusu olan Ronaldo ve yılın en iyi teknik direktörü Zidane'a oy atmaması dikkat çekti.
Futbolcular
Lucescu'nun ilk 3'ü: Messi, Ramos, Modric
Emre Belözoğlu'nun ilk 3'ü: Messi, Ronaldo, Buffon
Teknik direktörler
Lucescu'nun ilk 3'ü: Tite, Conte, Simeone
Emre Belözoğlu'nun ilk 3'ü: Zidane, L. Enrique, Allegri