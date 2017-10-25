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Lucescu ve Emre Belözoğlu'ndan sürpriz oy!

Futbolda yılın en iyileri oylamasında Cristiano Ronaldo en iyi futbolcu, Zinedine Zidane ise en iyi teknik direktör seçildi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 02:40
Lucescu ve Emre Belözoğlu'ndan sürpriz oy!

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve kaptan Emre Belözoğlu'nun futbolda yılın en iyileri oylamasında verdiği oylar ortaya çıktı.

Mircea Lucescu, en iyi futbolcu oylamasında sırasıyla Messi, Ramos ve Modric'i seçerken teknik direktör tercihi ise Tite, Conte ve Simeone oldu.

Emre Belözoğlu'nun en iyi futbolcu oylaması ise sırasıyla Messi, Ronaldo ve Buffon olurken teknik direktör tercihleri Zidane, L. Enrique ve Allegri oldu.

Lucescu'nun yılın en iyi futbolcusu olan Ronaldo ve yılın en iyi teknik direktörü Zidane'a oy atmaması dikkat çekti.

Futbolcular

Lucescu'nun ilk 3'ü: Messi, Ramos, Modric

Emre Belözoğlu'nun ilk 3'ü: Messi, Ronaldo, Buffon


Teknik direktörler

Lucescu'nun ilk 3'ü: Tite, Conte, Simeone

Emre Belözoğlu'nun ilk 3'ü: Zidane, L. Enrique, Allegri

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 02:40
  1. Mircea Lucescu
  2. Emre Belözoğlu
  3. yılın en iyileri oylaması
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