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Lucescu-Terim görüşmesinde önemli gelişme!

A Milli Takım'da Fatih Terim'in ardından göreve getirilen Rumen hoca Mircea Lucescu, Terim ile görüşmek istemişti ancak söz konusu görüşme iptal edildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 16:31
Lucescu-Terim görüşmesinde önemli gelişme!

Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, Süper Lig’de görev yapan takımların bazılarının hocaları ile temasa geçtikten sonra görevi devraldığı Fatih Terim ile de görüşmek istemiş ve randevu talep etmişti.

Bodrum’da tatilini sürdüren Fatih Terim ise Lucescu’nun bu talebini hemen cevaplamış ve kendisinin de talebi ile ikili Bodrum’da baş başa görüşme kararı almıştı.

Türk Futbol’un haberine göre; Ancak bugün gerçekleşmesi planlanan görüşme, son anda Mircea Lucescu’nun özel bir işi nedeniyle iptal edildi.

Rumen hocanın Fatih Terim’i arayarak özürlerini ilettiği ve en kısa zamanda tekrar bir görüşme için planlama yapmak istediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:31
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