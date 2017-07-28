Lucescu kararını açıkladı
Galatasaray'ın futbol direktörü olarak düşündüğü Mircea Lucescu'nun iş ortağı Constantin Anghelache, Rumen hocanın bir süre dinlenmek istediğini söyledi.28 Temmuz 2017 Cuma 11:59
Rumen basınında Mircea Lucescu'nun bir süre çalışmak istemediği, ciddi bir proje olmadığı sürece de dinlenmesine devam edeceği yazıldı.
CNN Türk'te yer alan habere göre Lucescu'nun çeşitli endüstrilerde iş ortağı olan Constantin Anghelache, Galatasaray'ın ilgisiyle ilgili soru üzerine, Rumen teknik direktörün bir süre takım çalıştırmama kararı aldığını ve kendisine 'Dinlenmeye ihtiyacım var' dediğini açıkladı.
72 yaşındaki Lucescu'nun ciddi bir proje gelmemesi durumunda dinlendikten sonra da teklif kabul etmeyeceğini de söyledi.
Anghelache, Lucescu'nun Zenit dönemine de değinirken Rumen teknik direktörün Rus ekibine giderek hata yaptığını itiraf ettiğini de açıkladı.
Galatasaray yöneticisi Can Topsakal, Lucescu'yla görüşmek için dün Romanya'ya gitmişti. Topsakal, 'Lucescu'yu üst akıl olarak düşünüyoruz' demişti.