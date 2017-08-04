Lucescu için kurşunun önüne atlarım!

Vatandaşı, eski hocası ve yardımcılığını yaptığı Mircea Lucescu'ya övgüler yağdıran Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kendisine örnek aldığı, üzerine toz kondurmadığı Lucescu'yu DHA'ya şöyle anlattı:



"Futbolculuk kariyerimdeki en iyi teknik adamdır. Romanya'nın en iyi hocasıdır. Romanya dışında da çok iyi sonuçlar aldı. Önemli başarılara imza attı. Türkiye'de büyük başarılar elde etti. Ukrayna'da UEFA Avrupa Kupası'nı kazandı. Beşiktaş ve Galatasaray'da şampiyonlukları var. Çok iyi birisi. 72 yaşında ve bir çok tecrübesi var. Çalışmayı seven bir hoca. İyi bir başlangıç yapacaktır. Futbolu çok seviyor. Futbol onun için her şey. Lucescu'nun Türkiye için en iyisi olduğunu düşünüyorum. Türk Milli Takımı'nın grup müsabakalarındaki kalan maçlarının önemini biliyorsunuz. Futbol için çılgın bir adam, ilk maçtan itibaren başarılı olacağına inanıyorum. Rapid Bükreş'te ben onun önce takım kaptanlığını sonra yardımcılığını yaparken de şampiyon olmuştuk. Lucescu büyük şehirlerin dışına çıkıp başka yerlerde de kamp yapmayı severdi. Sanıyorum bu çerçevede Kayseri'ye de gelir. Kendisini en iyi şekilde bir evladı olarak ağırlarım."



"ONUN İÇİN KURŞUNUN ÖNÜNE BİLE ATLARIM"



Lucescu için "Manevi babam" diyen Sarı-kırmızılı ekibin Rumen teknik patronu Marius Sumudica, "Çok iddialı olacak ama O'nun için kendimi kurşunun önüne atarım. O benim ikinci babam. Ben ona, o bana baktığında biz telepati yolu ile konuşmadan bile anlaşırız. O beni, ben de O'nu çok iyi tanıyorum. Avusturya kampında olduğumuz için 72. doğum gününü sadece mesajla kutlayabildim. Hocama doğum günü hediyesi olarak Kayseri'den sucuk ve pastırma ile mantı değil, en az 1-2 sporcu hazırlayıp A Milli Takım'a göndereceğim" ifadelerini kullandı.