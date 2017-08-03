Mirceal Lucescu hakkında şok iddia! Eğer doğruysa...

Fatih Terim'in Milli Takım'dan ayrılmasının ardından, Mircea Lucescu'nun göreve başlamasıyla, ortaya atılan bu iddia gündeme bomba gibi düşecek!



"İNŞALLAH YANLIŞ BİLGİDİR"



O iddiaya göre başarılı teknik adamda Alzheimer başlangıcı var. Lucescu'nun Alzheimer başlangıcı olduğu Galatasaray'la görüştüğü günlerde ortaya çıktı. Tecrübeli gazeteci İbrahim Seten, sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Lucescu'da alzheimer başlangıcı var' diyor emin kaynaklar..." diye yazarken "inşaallah yanlış bilgidir" temennisinde bulundu.

Bilindiği üzere Mircea Lucescu son olarak Rus ekibi Zenit'i çalıştırmıştı. Burada istenilen başarıyı elde edemeyen tecrübeli teknik adam, 6 ay boyunca dinleneceğini ifade etmişti.



BAŞARISIZLIĞIN SEBEBİ UNUTKANLIK MI?



Zenit'i çalıştırdığı sırada oyuncuların adlarını bile zaman zaman unuttuğu iddia edilen Luce, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.



Rumen teknik adam, 4 Ağustos Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek olan imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Türkiye A Milli Takımı'na bağlayan imzayı atacak