Lucescu Galatasaray'ın transferlerini değerlendirdi
Zenit'ten ayrıldıktan sonra 6 ay boyunca takım çalıştırmayacağını açıklayan Mircea Lucescu Galatasaray'ın yeni transferleri hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:50
Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu, yeni transferler Belhanda, Gomis ve Maicon hakkında konuştu.
Fanatik'e konuşan Rumen teknik adamın dikkat çeken yorumları şöyle:
"Maicon katkı sağlayacaktır"
- Maicon konusunda çok fazla bilgim yok. Ancak Brezilya üretici futbolcu kadar, sağlam stoperleri de bünyesinden çıkaran bir ülke. Kuşkusuz Galatasaray'a çok katkı sağlayacaktır.
"Belhanda ve Sneijder farklı"
- Türkiye'de yerli yabancı çok kaliteli futbolcu var, daha iyileri de geliyor. Belhanda'yı Dinamo Kiev'den iyi biliyorum. Çok yetenekli bir futbolcu. Çok yumuşak bileklere sahip. Driplingleri çok etkili. Ayrıca karakterli bir futbolcu. Agresif de bir yapısı var. Galatasaray'a büyük katkı sağlayacaktır. (Sneijder'in ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu bilgisi üzerine şaşırmış bir ifadeyle...) Yalnız, Sneijder'in oyuna direkt katkısı ile Belhanda'nınki aynı değil. Sneijder bitirici vuruşları çok etkili olan bir oyuncu. Belhanda ise etkili driplingleri ile ceza sahası etrafını karıştıran, rakip defansı bozan bir oyuncu.
"Gomis'i 5 yıl önce istemiştim"
- Gomis'i 5 yıl önce Saint-Etienne'de oynarken ben de istemiştim. Gol yollarında çözüm sunabilecek karakterde bir futbolcu.