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Lucescu duyurdu: Manchester City'e gidecek!

Mircea Lucescu Shakhtar'dan eski öğrencisi Fred'in Manchester City'e transfer olacağını söyledi.

09 Şubat 2018 Cuma 16:48
Lucescu duyurdu: Manchester City'e gidecek!

Ara transfer döneminde adı bir çok dev kulüple anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in yeni takımını eski hocası Mircea Lucescu duyurdu.

Rumen teknik adam ESPN'e yaptığı açıklamada, Fred'in yaz transfer döneminde Manchester City takımına katılacağını söyledi.

24 yaşındaki futbolcunun Shakhtar'ın en iyi oyuncusu olduğunu ifade eden Lucescu, "Sol tarafta biraz başına buyruk oynuyordu. Ben de onu orta sahaya kaydırdım. Şu an Shakhtar'ın en iyisi. Fernandinho'nun gittiği gibi Manchester City'e transfer olacak" dedi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:48
  1. Mircea Lucescu
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