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Lucescu, Bursaspor kampını ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bursaspor'u kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:13
Lucescu, Bursaspor kampını ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu ve A Milli Takım teknik heyeti, Bursaspor'un kamp yaptığı otele gelerek başkan Ali Ay, teknik direktör Paul Le Guen ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Mircea Lucescu'yu, Bursaspor Başkanı Başkanı Ali Ay, Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Parlakay ve Görkem Akbaş'ın yanı sıra teknik direktör Paul Le Guen ve idari menajer Hüseyin Gedik karşıladı.

Mircea Lucescu ile başkan Ali Ay ve teknik direktör Paul Le Guen'in sıcak sohbeti sonrası, Lucescu ikinci devre için yeşil-beyazlı takıma başarı dileklerinde bulunarak kamp yapılan otelden ayrıldı. Rumen çalıştırıcının, yeşil-beyazlı ekibin kamp çalışmaları ve oyuncular hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 07:13
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