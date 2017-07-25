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Lucescu bombasını patlatıyor! Galatasaray'dan son dakika Tudor kararı!

Galatasaray'da kritik zirve son buldu. Sarı-kırmızılı yönetim Igor Tudor ile devam kararı aldı! Mircea Lucescu'nun ise Futbol Direktörü olması bekleniyor...

25 Temmuz 2017 Salı 22:00
Lucescu bombasını patlatıyor! Galatasaray'dan son dakika Tudor kararı!

Galatasaray'da yönetimden flaş bir karar çıktı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda sürpriz bir şekilde İsveç ekibi Östersunds'a elenen Galatasaray'da bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Dursun Özbek başkanlığında Türk Telekom Stadyumu'nda toplanan Sarı-Kımızılı yöneticilerde gündem Tudor'du.

TUDOR'A BİR ŞANS DAHA!

Alınan bu başarısız sonuç sebebi ile Tudor'un geleceğini konuşan Sarı-Kırmızılı yönetim, Hırvat teknik adamla devam kararı aldı. Henüz daha sezon başlamadan teknik adam değiştirmenin düzeni bozacağını düşünen yönetim kurulu Tudor için bir şans daha verdi.

Toplantıda Galatasaraylı bazı yöneticilerin Lucescu ismini gündeme getirmesine rağmen bu talep onaylanmadı. Ancak Rumen teknik adam için başka formül konuşulduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 22:00
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