Lucescu 31 yıl sonra milli takım çalıştıracak

Teknik direktörlük kariyerine 1979 yılında Romanya’nın Cornivul Hunedoara takımında başlayan Mircea Lucescu, 1983 yılına kadar bu takımda görev aldı. Cornivul’u çalıştırdığı dönemde 1981 yılında Romanya Milli Takımı’nın başına geçti. 2 yıl boyunca hem Cornivul hem de Romanya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Lucescu, 1986 yılına kadar Romanya Milli Takımı’nın başında kaldı. Türkiye Milli Takımı’nın başına geçen Mircea Lucescu, 31 yıl aradan sonra Milli Takım çalıştıracak.

Türkiye’de üst üste 2 sene şampiyon oldu

Romanya Milli Takımı’nın ardından Dinamo Bükreş’in teknik direktörlüğünü yapan Luce, 1990 yılında bu görevinden ayrıldı ve İtalya’nın Pisa takımına gitti. Buradaki 1 sezonluk macerasından sonra Brescia’nın 5 yıllığına başına geçen Rumen teknik direktör, ardından Reggina’yı çalıştırdı. Burada yarım sezon kalan Luce, 1997-1998 sezonunda Rapid Bükreş’in teknik direktörlüğüne getirildi. Rapid Bükreş’in ardından 3 aylık İnter macerası yaşayan deneyimli teknik adam, ardından tekrar Rapid’e geri döndü ve 2000 yılında Galatasaray’ın başına geçti. 2 sezon sarı-kırmızılı ekibi çalıştırdıktan sonra Beşiktaş teknik direktörlüğüne geçen Mircea Lucescu, üst üste Galatasaray ve Beşiktaş’ı şampiyon yapma başarısı gösterdi. 2004 yılında Beşiktaş’tan ayrılan Rumen çalıştırıcı, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımıyla anlaştı ve tam 12 sezon burada kaldı. Shakhtar ile sözleşmesi sona erdikten sonra Rus Zenit’i çalıştıran Lucescu, burada yaşadığı 1 sezonluk deneyimde beklentileri karşılayamadı ve geçtiğimiz haziran ayında görevinden ayrıldı.

Kupa canavarı

Lucescu’nun teknik direktörlük geçmişi kupalarla dolu. 2 kez Romanya Şampiyonluğunu kazanan Luce, 3 kez de Romanya Kupası’nı kaldırdı. Brescia’yla İtalya 2. Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Rumen hoca, ardından Galatasaray ile UEFA Süper Kupa’yı kaldırdı. 2001-2002 sezonunda Galatasaray ile, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş’ın 100. yılında Beşiktaş ile lig şampiyonluğuna ulaşan Lucescu, Shakhtar Donetsk’te 8 lig şampiyonluğu, 6 Ukrayna Kupası şampiyonluğu ve 5 Ukrayna Süper Kupa şampiyonluğu elde etti. Luce, Shakhtar ile 1 kez de UEFA Kupası’nı kazandı. Zenit’te 1 sezon görev yapan Rumen çalıştırıcı, Rusya Süper Kupası’nı da kazanma başarısı gösterdi. Mircea Lucescu kariyerine 30 kupa sığdırdı.