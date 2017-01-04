Lucas Ontivero'dan Galatasaray'a mesaj var

Galatasaray'dan sezon başı Montreal Impact'e gönderilen ve kiralık sözleşmesinin bitmesiyle geleceği merak edilen Lucas Ontivero'dan açıklama geldi.
Sporx'te yer alan habere göre; sözleşmesinin feshedebileceğini söyleyen Ontivero Arjantin basınına konuştu...
- Montreal beni almak istiyordu ama maaşımı da düşürmek istediler. Ben de kabul etmedim. Şu an nerede oynayacağım konusunda kesin bir şey yok. Ben ve menajerim Galatasaray ile görüşeceğiz ve nasıl bir yol izleyeceğimizi göreceğiz.
Galatasaray'ın ikinci yarı hazırlıkları için yapacağı kamp kadrosuna alınmayan Lucas Ontivero'nun ikinci yarıda sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 22 yaşındaki oyuncunun 2018'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.