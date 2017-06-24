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Lucas Leiva pazarlığı resmen başladı!

Trabzonspor’un, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Lucas Leiva’yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 10:26
Lucas Leiva pazarlığı resmen başladı!

Transferde önceliği orta saha bölgesine veren bordo mavililer, Liverpool ile sona eren sözleşmesi henüz yenilenmeyen Lucas Leiva’yı gündeme aldı.

Bu transferi sonuçlandırması için menajer Ahmet Bulut’a yetki veren Trabzonspor’un, oyuncuyla yapılan ilk görüşmeden sonuç alamadığı belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun yüksek rakam talep ettiği ancak transferden vazgeçmeyen bordo mavililerin yeni bir teklif daha yapacağı kaydedildi.

Geride kalan sezonda Liverpool’da 32 maçta forma giyen Lucas Leiva, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 10:26
  1. Trabzonspor
  2. Liverpool
  3. Lucas Leiva
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