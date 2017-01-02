Lübnanlı ünlü iş adamının kızı da hayatını kaybetti

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Lübnanlıların sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

Lübnanlı ünlü iş adamının kızı da hayatını kaybetti
Eklenme: 02 Ocak 2017, 00:38
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Heykel Müsellem ve Rita Şami'nin, Ortaköy semtinde bir gece kulübünde yapılan terör saldırısında hayatını kaybettiği aileleri tarafından açıklandı. Yerel basın, Rita Şami'nin Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı olduğunu duyurdu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Başbakan Saad Hariri ile görüştüğü, "Lübnanlıların sağlığı ve emniyeti için tüm gerekli işlemlerin yapılmasını" söylediği belirtildi.

Bu çerçevede, Lübnan'dan yaralıların durumunu takip etmek üzere Dışişleri Bakanlığı heyeti, hayatını kaybedenlerin aileleri ile yardım ve sağlık heyetinin Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi ile bugün İstanbul'a gideceği ifade edildi.

Gün içinde, Lübnan vatandaşı İlyas Vardini'nin hayatını kaybettiği, dört Lübnanlının da yaralandığı açıklanmıştı. Müsellem ve Şami'nin isimleri ise yaralılar arasında yer almamıştı.

 
EtiketlerHeykel MüsellemRita Şami
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