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Lübnanlı Liderler: İsrail tehdit oluşturuyor

Lübnanlı Liderler bugün, İsrail-Lübnan sınırındaki tartışmalı sularda yer alan enerji bloğunu İsrail'in ihlal etmesinin engellenmesi gerektiğini ve İsrail'in bölgesel ve uluslararası tehdit oluşturduğunu söyledi.

06 Şubat 2018 Salı 17:22
Lübnanlı Liderler: İsrail tehdit oluşturuyor

Lübnanlı liderler bugün bölgesel ve uluslararası çapta İsrail tehdidine karşı, Lübnan ve İsrail arasında yer alan tartışmalı bölgedeki sularda yer alan enerji bloğunu İsrail'in ihlal etmesinin engellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Lübnan Başbakanı Michael Aun, Başbakan Sadd Hariri, Parlamento sözcüsü Nabih Berri, bugün “İsrail’in bölgenin istikrarını tehdit ettiği” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:22
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