Lübnanlı bankanın Türkiye CEO'su bırakıyor

Lübnanlı Bank Audi'nin Türkiye iştiraki Odeabank'ın Genel Müdürü (CEO) Hüseyin Özkaya'nın görevden ayrılmaya karar verdiği konuşuluyor.



Konu hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, Özkaya’nın görevinden ayrılmaya karar verdiğini kaydetti. Kaynak, Özkaya’nın 5 yıllık kontratının olduğunu ve kendi kararıyla kontratı yenilememe kararı aldığını belirtti.



Özkaya’nın kontrat süresinin 2017 sonunda dolduğu bilgisini veren kaynak, bu süreden önce görevden ayrılabileceğini söyledi.



Odeabank konuya ilişkin ilk etapta yorum yapmadı.