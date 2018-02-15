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Lübnan'dan Tillerson için açıklama geldi: Sıcak karşıladık

Ortadoğu turu kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Lübnan'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, başkent Beyrut'ta soğuk karşılandığı iddia edildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 18:36
Lübnan'dan Tillerson için açıklama geldi: Sıcak karşıladık

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmek için Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın, bekleme salonunda bir süre tek başına bekletilmesi, "Tillerson, Lübnan'da soğuk karşılandı" şeklinde yorumlara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Avn'a daha büyük bir koltuk verilmesi, Avn için içme suyu varken Tillerson için içme suyunun bulunmaması ve görüşmenin yapıldığı yerde yalnızca Lübnan bayrağının bulunması "soğuk karşılama" iddialarını güçlendirdi.

Yerel ve uluslararası basın ile sosyal medyada, Tillerson'ın tek başına beklediği fotoğrafı ve görüntüsü yayınlanarak, soğuk karşılandığı konusunda yorumlar yapıldı.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Lübnan Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada, karşılama protokolünde herhangi bir kusur ya da soğuk karşılamanın olmadığı ve görüşmenin dostane bir ortamda gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, Tillerson'ın konuşmasında, sıcak karşılama ve samimiyetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a teşekkür ettiği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Lübnan ziyareti kapsamında, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ve ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Türkiye'ye gitmek üzere Lübnan'dan ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 18:36
  1. Lübnan Cumhurbaşkanlığı
  2. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn
  3. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson

YORUM YAZ

  • ENGİN CANENGİN CAN1 sa önce
    ....BİRİ CUMHURBAŞKANI BİRİ DIŞİŞLERİ BAKANI.KOLTUK FARKI OLMASI NORMAL....
  • Allah'ın bir kulu Allah'ın bir kulu 1 sa önce
    Koltuk çok bile ayakta bekletmek gerekir.Bizimkiler de aynısını yapsın.
  • SalihaSaliha2 sa önce
    Şükürler olsun türkiye dişindaki müslüman ülkeleride cesatetlerini toplamaya başladi!
  • FatihFatih2 sa önce
    Hadi inşallah resimlerdeki gibi olmuştur
  • Önce Vatan Önce Vatan 2 sa önce
    Osmanlı tokadı
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