Lübnan'dan Tillerson için açıklama geldi: Sıcak karşıladık

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmek için Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın, bekleme salonunda bir süre tek başına bekletilmesi, "Tillerson, Lübnan'da soğuk karşılandı" şeklinde yorumlara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Avn'a daha büyük bir koltuk verilmesi, Avn için içme suyu varken Tillerson için içme suyunun bulunmaması ve görüşmenin yapıldığı yerde yalnızca Lübnan bayrağının bulunması "soğuk karşılama" iddialarını güçlendirdi.

Yerel ve uluslararası basın ile sosyal medyada, Tillerson'ın tek başına beklediği fotoğrafı ve görüntüsü yayınlanarak, soğuk karşılandığı konusunda yorumlar yapıldı.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Lübnan Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada, karşılama protokolünde herhangi bir kusur ya da soğuk karşılamanın olmadığı ve görüşmenin dostane bir ortamda gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, Tillerson'ın konuşmasında, sıcak karşılama ve samimiyetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a teşekkür ettiği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Lübnan ziyareti kapsamında, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ve ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Türkiye'ye gitmek üzere Lübnan'dan ayrılmıştı.